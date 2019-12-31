 Що ховається за новою китайською стратегією ″Подвійної циркуляції″? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.09.2020

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Економіка

Що ховається за новою китайською стратегією "Подвійної циркуляції"?

Стратегія "Подвійної циркуляції" не є цілком новою, але доводить, що китайське керівництво терміново шукає відповідь на торговельний конфлікт зі США. Докладніше про новий китайський план - у матеріалі DW.

Порт у китайському Ціндао як ілюстрація експортної економіки

Порт у китайському Ціндао як ілюстрація експортної економіки

Пожвавити внутрішню кон'юнктуру та зменшити залежність від експорту - саме це закладено в основу нової китайської економічної стратегії "Подвійної циркуляції". Ця концепція має стати новим орієнтиром для китайської економіки та скоротити залежність Піднебесної від торгівлі зі США. "Це вказує на усвідомлення Китаєм того факту, що у найближчі два десятиліття він вже не зможе так сильно покладатися на торгівлю, як це було у попередні десятиліття", - каже аналітик американської Hinrich Foundation Стівен Олсон.

Замість того, щоби робити ставку на глобальну економіку, де домінують США, Пекін тепер зосередиться на стимулюванні внутрішнього споживання та зміцненні торгівлі зі союзниками у регіоні, насамперед в Азії, а також у Європі.

Реакція на китайську політику Трампа

Ця концепція - відповідь Китаю на світ, що зазнав змін: орієнтована на експорт китайська економіка потерпає не лише через економічний конфлікт із Вашингтоном - планам економічної експансії на заваді стала і пандемія коронавірусу.

Метою попередньої стратегії "Made in China 2025" було до 2025 року вивести Китай у лідери високих технологій, а до 2049-го (на ювілей заснування КНР) Китай мав стати провідною економікою світу. Однак Пекін від цих амбітних планів не відмовляється, а радше змінює рамкові умови їх досягнення.

Досі про подробиці стратегії відомо було небагато, усі обговорення проходили у режимі таємності. Тому й інформація про те, що саме обговорювали у внутрішніх колах політбюро Компартії Китаю, була дуже загальною. Картина почала трохи прояснятися останніми тижнями, коли про нову стратегію почали повідомляти офіційні ЗМІ.

Карикатура у Global Times

Карикатура у Global Times демонструє рішучу китайську панду, що за допомогою нової стратегії може протистояти удару зі США

"Повернутися спиною до недружніх країн"

Державна газета Global Times, яку вважають рупором пропаганди Компартії, пояснює появу стратегії "знущальним" ставленням до Китаю з боку Вашингтона, який прагне звести до мінімуму економічні зв'язки між двома країнами. "Китай може бути вимушений повернутися спиною до Північної Америки (США та Канади) та Австралії, тримаючи більшу дистанцію до цих трьох недружніх країн, а водночас сконцентруватися на будуванні тіснішого економічного партнерства з економіками Європи, Азії, Африки та інших регіонів", - йдеться у матеріалі Global Times.

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Економічні взаємини з країнами ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії - Ред.) та Євросоюзом Китай хоче посилено розвивати, а проєкт "Новий шовковий шлях" слід "реалізовувати і фінансувати енергійніше", продовжує видання. І це ще один сигнал для США: Китай більше не бажає, щоби його компанії виходили на біржі Вол-Стріт. Натомість саме китайські біржі мають у майбутньому отримати вигоду від виходу місцевих компаній на фондовий ринок. Китайська офіційна преса погрожує і виходом китайських високотехнологічних компаній із індексу Nasdaq, щоби акціями цих компаній торгували лише китайські біржі.

Обмін технологіями - лише з союзниками

Зближення з торговельними партнерами та подальше залучення закордонних інвестицій також є частиною плану. Разом з тим, для себе Китай прагне зарезервувати лідерство у сфері високих технологій і "ніколи не полишати мети бути країною виробництва найрозвиненішої промислової продукції світу".

Обмежувальні заходи США націлені передусім проти Huawei

Обмежувальні заходи США націлені передусім проти Huawei

Вже сьогодні близько 1,4 мільярда китайських споживачів охоче "користуються найпросунутішими у світі мобільними пристроями, електрокарами та роботами, що працюють на основі штучного інтелекту". Усе це має бути реалізовано завдяки державній підтримці, що дозволить залучити до праці найталановитіші кадри та необхідні капітали", підсумовує газета Global Times.

Залежність від імпорту комп'ютерних чіпів

Та на цьому шляху є і чимало бар'єрів. "Китай мусить збільшити частку власних технологій. Це має стати відповіддю на кроки американського уряду, які свідчать про бажання покарати китайські "хайтек"-компанії та інші підприємства", - пише у коментарі для найбільшої англомовної китайської газети China Daily декан Національної школи розвитку при Університеті Пекіна Яо Янь і підкреслює, що індустрія комп'ютерних чіпів є критично важливою для досягнення технологічної незалежності Китаю, "бо чіпи - фундамент для індустрії високих технологій майбутнього".

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Низька внутрішня кон'юнктура

Досі усі спроби Пекіна збільшити внутрішній попит в країні мали лише частковий успіх. Внутрішнє споживання досі становить лише 38,8 відсотка від ВВП (дані 2019-го року - Ред.) у Китаї, тоді як у США цей показник дорівнює 66 відсоткам.

Та чи вдасться китайській партійній верхівці взагалі переорієнтувати на внутрішній ринок економіку, що досі орієнтувалася на експорт? Аналітик німецького Commerzbank Бернд Вайденштайнер (Bernd Weidensteiner) має у цьому сумніви. "Китай найближчими роками не переорієнтується на модель споживчої економіки", - йдеться в його аналізі, здійсненому спільно з колегою Хао Чжоу. "Велике розшарування у доходах населення і демографічні виклики, такі як скорочення робочої сили, говорять проти помітного зростання рівня споживання. До того ж, громадяни і надалі будуть змушені заощаджувати через неадекватну державну пенсійну програму", - пояснюють аналітики. 

Країна протиріч: рибалки на тлі хмарочосів у Шеньчжені

Країна протиріч: рибалки на тлі хмарочосів у Шеньчжені

Американський економіст Майкл Петтіс, який вже багато років викладає в Університеті Пекіна, погоджується з такою оцінкою. Він звертає увагу на дилему, перед якою постало китайське керівництво: якщо нова стратегія спрацює, то бажане Пекіном посилення внутрішнього споживання відбуватиметься лише за рахунок торгівлі з іншими країнами. "У цьому і проблема, адже Китай може покладатися на внутрішню кон'юнктуру як на двигун зростання, лише якщо працівники досягнуть значно вищої частки доданої вартості. А така переорієнтація неодмінно послабить конкурентоспроможність китайського експорту", - написав учений у гостьовому коментарі в Financial Times.

Петтіс пояснює, що стрімке зростання економіки Китаю у минулі роки базувалося на низьких зарплатах і відсутності соціального забезпечення робочої сили. "Сьогоднішнім елітам доведеться поділитися із простими китайськими домогосподарствами своїм багатством, а разом з тим і владою", - підсумовує Петтіс.

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Дипломатія панд: як Китай собі друзів знаходить (04.07.2017)

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    З Уханю тепер можна виїхати

    У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Перший потяг за 76 днів

    Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    В Ухані скасували карантин

    8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Цифри, що вселяють надію

    Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Справжній привід для радості

    Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Ухань повністю відновлює транспортне сполучення

    Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Поступово запускаються й виробничі потужності

    Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Небезпека ще не минула

    Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Зелений для всіх

    Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    У жителів Уханю з'явилась надія

    Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Хвилина мовчання на згадку про померлих

    4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Герої, яких пам'ятатимуть

    Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Потрібен час, аби прийти до тями

    Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.

    Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук


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Докладно

Порт у китайському Ціндао як ілюстрація експортної економіки

Що ховається за стратегією "Подвійної циркуляції" Китаю?

Керівництво КНР терміново шукає відповідь на торговельний конфлікт зі США. Про новий китайський план - у матеріалі DW.  

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