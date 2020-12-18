 Японія забороняє в′їзд іноземцям через новий варіант коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

Японія забороняє в'їзд іноземцям через новий варіант коронавірусу

В'їзд у Японію іноземцям заборонять до кінця січня 2021 року через мутацію коронавірусу, повідомив уряд в Токіо.

Влітку 2021 року в Токіо мають відбутися перенесені Олімпійські ігри

Влітку 2021 року в Токіо мають відбутися перенесені Олімпійські ігри

Влада Японії оголосила про тимчасову заборону на в'їзд у країну для іноземців, які не є її жителями. Згідно із оприлюдненою в суботу, 26 грудня, заявою уряду Японії, причина такого кроку й посилення обмежувальних заходів для мандрівників - поява й стрімке поширення нового варіанту коронавірусу, який виявили у Великобританії, повідомляє агенція новин Reuters.

Заборона на в'їзд іноземців набуде чинності з 28 грудня і залишатиметься в силі попередньо до кінця січня, йдеться в урядовій заяві. Натомість громадянам Японії, а також іноземцям, котрі мають дозвіл на проживання в цій азійській державі, в'їзд у країну буде дозволено, однак за умови пред'явлення негативного результату тесту на коронавірус, зробленого щонайпізніше за 72 години до від'їзду в Японію. Крім того, після прибуття їм доведеться перебувати на карантині упродовж двох тижнів, вирішили в японському уряді.

Напередодні влада Японії повідомила про виявлення перших випадків нового варіанту коронавірусу, що значно заразніший за попередній, серед мандрівників, які прибули з Великобританії. Окрім того, новий варіант коронавірусу виявили в чоловіка, який відвідав Великобританію, а також в одного з членів його родини. Як повідомили місцеві ЗМІ, це - перші випадки зараження цим різновидом коронавірусу, виявлені не під час перевірки в аеропорту.

Зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом

Міська влада Токіо повідомила 26 грудня про черговий рекорд зростання нових зафіксованих випадків коронавірусу в столиці країні - 949. Це викликає особливе занепокоєння, оскільки під час новорічних свят багато громадян з Токіо відбувають до провінцій, де відвідують родичів або храми. Днями прем'єр-міністр Йосіхіде Суга закликав жителів країни залишатися на свята вдома й уникати соціальних контактів. 

Натепер у Японії налічується близько 215 тисячі зафіксованих випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії померли близько 3200 людей, у яких підтвердили зараження. Такі показники для країни з близько 127-мільйонним населенням свідчать про досить успішну боротьбу з поширенням коронавірусу порівняно з іншими державами.

Влітку наступного року в Токіо мають відбутися літні Олімпійські ігри, які перенесли з цього року через пандемію. Уряд Японії запевняв, що в 2021 році Олімпіада обов'язково відбудеться.

Нагадаємо, нещодавно у Великобританії виявили мутацію коронавірусу, через що десятки країни або цілком призупинили пасажирське сполучення зі Сполученим Королівством або ж значно посилили прикордонний та епідеміологічний контроль для тих, хто прибуває з Великобританії.

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