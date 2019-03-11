Японія зіллє радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" у море

Уряд Японії планує скинути в море понад один мільйон тонн радіоактивної води з атомної станції "Фукусіма-1", зруйнованої внаслідок аварії в 2011 році. Відповідне рішення щодо цього ухвалять найближчим часом, а скидання зараженої води у море почнеться через рік, повідомили японські ЗМІ у п'ятницю, 16 жовтня.

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Перед зливом радіоактивна вода, що зберігається зараз майже у тисячі контейнерах, буде ретельно очищена, в результаті чого у ній залишиться тільки тритій, що не піддається фільтрації. Експерти вважають, що тритій небезпечний для людей лише у дуже великих дозах, а Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) переконує, що відфільтрована вода може бути злита в океан без шкоди для екології.

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На початку року комісія експертів запропонувала уряду Японії злити радіоактивну воду з "Фукусіми" в море, оскільки ємності для її зберігання скоро вичерпаються. Вони назвали це безпечною процедурою, яка застосовується і на звичайних атомних реакторах. Такий план, однак, викликає сильний опір з боку місцевих рибалок і фермерів, які побоюються, що люди перестануть купувати їхню продукцію.