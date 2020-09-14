 Парламент Японії затвердив Йосіхіде Сугу новим прем′єром країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Парламент Японії затвердив Йосіхіде Сугу новим прем'єром країни

Йосіхіде Суга став найстаршим прем'єр-міністром Японії. Його призначення на цей пост підтримала більшість у нижній палаті японського парламенту.

Йосіхіде Суга став прем'єр-міністром Японії

71-річний Йосіхіде Суга очолив уряд Японії

Нижня палата парламенту Японії проголосувала за призначення 71-річного Йосіхіде Суги новим прем'єр-міністром країни. Під час засідання у середу, 16 вересня, Суга здобув підтримку 314-ти парламентарів з 462-ох, які взяли участь у голосуванні, повідомляє агентство новин Reuters. З огляду на більшість, яку має правляча коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією, очікується, що кандидатуру нового прем'єра схвалить також верхня палата парламенту.

Кілька днів тому Сугу обрали головою цієї політичної сили, яка упродовж десятиліть править у Японії. На посадах голови партії та прем'єр-міністра Суга змінить Сіндзо Абе. Останній очолював уряд Японії найдовше в історії країни, однак у серпні змушений був заявити про відставку з обох посад за станом здоров'я. За кілька годин до призначення Суги кабінет міністрів Абе формально пішов у відставку у повному складі.

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Суга, який має репутацію прагматичного політика, став найстаршим прем'єром Японії за останні три десятиліття. Він заявив про намір ще упродовж 16 вересня представити свій уряд. У ньому збережуть свої позиції багато міністрів з уряду Абе. Сам Суга протягом восьми років перебування попередника на посаді був його правою рукою, обіймаючи посаду секретаря кабінету міністрів.

Суга заявив про намір продовжити економічну політику Абе, яка полягає у монетарну пом'якшенні та фінансуванні програм стимулювання кон'юнктури шляхом запозичень, зазначає інформагентство dpa. Новий японський прем'єр має намір також продовжити реформи, розпочаті урядом Абе. Серйозним викликом для нового уряду стане подолання наслідків економічної кризи, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції та запровадженими через це обмежувальними заходами.

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