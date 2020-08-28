Прем'єр-міністр Японії Абе оголосив про відставку через стан здоров'я

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив, що йде у відставку через погіршення стану здоров'я. "Я вирішив піти з посади прем'єр-міністра", - заявив він на пресконференції у п'ятницю, 28 серпня. Абе зазначив, що страждає від рецидиву виразкового коліту, який почався в середині липня. Ця хвороба змусила Абе піти з посади прем'єра в 2007 році.

Через рецидив хвороби Абе двічі цього місяця відвідував лікарню в Токіо для обстеження. Утім, тоді він не повідомляв про причину, однак цей факт викликав занепокоєння в країні щодо стану здоров'я прем'єра.

Як зазначив Абе на пресконференції, через регулярні обстеження він не матиме достатньо часу для виконання обов'язків прем'єр-міністра. "Я хочу попросити вибачення у японського народу за те, що залишаю свою посаду за рік до завершення каденції, у часи турбот через коронавірус, а також коли різні політичні рішення все ще перебувають у процесі імплементації", - сказав Абе, схилившись згодом у поклоні, цитує інформагентство AFP.

Абе найдовше перебуває на посаді голови уряду в історії Японії. Вперше він став прем'єром у 2006 році, однак за рік пішов з посади через виразковий коліт. Коли в 2012 році Абе знову обрали головою уряду, він запевнив, що подолав хворобу. Він є головою консервативної Ліберально-демократичної партії.

Під час епідемії коронавірусу популярність Абе серед виборців дещо знизилася, хоча Японія порівняно з іншими країнами досить успішно стримувала поширення інфекції. Утім, уряду закидають упущення у подоланні економічних наслідків пандемії.

Термін перебування Абе на посаді прем'єр-міністра спливає у вересні 2021 року. Очікується, що він керуватиме урядом Японії до обрання нового лідера партії та його затвердження на посаді прем'єра парламентом країни, зазначає агентство новин AP. На пресконференції Абе відмовився назвати ім'я можливого наступника.