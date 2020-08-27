 Прем′єр-міністр Японії Абе йде у відставку через стан здоров’я - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2020

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Прем'єр-міністр Японії Абе йде у відставку через стан здоров’я - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе йде з посади через погіршення стану здоров’я, повідомляють японські ЗМІ. Абе найдовше перебуває на посаді голови уряду в історії Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе йде з посади через погіршення стану здоров'я. Про це у п'ятницю, 28 серпня, повідомляють японські ЗМІ.

За інформацією провідної телекомпанії країни NHK та інформагентства Kyodo, очікується, що Абе зробить відповідну заяву на пресконференції упродовж цього дня. Стан здоров'я Абе останнім часом погіршився, у серпні він двічі відвідував клініку для обстеження.

Оголошення про відставку буде зроблене за чотири дні після того, як Абе на початку поточного тижня став прем'єром, який найдовше перебуває на посаді голови уряду в історії Японії.

Перший раз Абе став прем'єром у 2006 році, однак за рік пішов з посади через захворювання кишківника. Коли в 2012 році Абе знову обрали головою уряду, він запевнив, що подолав хворобу. Він є головою консервативної Ліберально-демократичної партії.

Під час епідемії коронавірусу популярність Абе дещо знизилася, хоча Японія порівняно з іншими країнами досить успішно  стримувала поширення інфекції. Утім, уряду закидають упущення у подоланні економічних наслідків пандемії.

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