Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе

Правляча в Японії Ліберально-демократична партія обрала своїм новим головою 71-річного Йосіхіде Сугу. Під час проведеного в понеділок, 14 вересня, голосування Суга здобув переконливу перемогу, набравши 377 голосів та значно випередивши колишнього міністра закордонних справ Фуміо Кісіду, якого підтримали 89 голосами. Ще один кандидат на посаду керівника партії - колишній міністр оборони Сігеру Ісіба - здобув 68 голосів, повідомляє інформагенція dpa.

З огляду на більшість, яку має Ліберально-демократична партія в нижній палаті парламенту країни, очікується, що Сугу затвердять головою уряду під час запланованого на 16 вересня голосування.

Обрання Суги головою правлячої партії було радше формальністю, адже упродовж майже восьми років він був правою рукою Сіндзо Абе, перебуваючи на посаді секретаря кабінету міністрів. Йосіхіде Суга зміг заручитися підтримкою впливових внутрішньопартійних груп у лавах ліберальних демократів, що вже десятиліттями є правлячою політсилою країни. Суга має репутацію прагматичного, старомодного політика.

У разі обрання на прем'єрський пост Йосіхіде Суга замінить на цій посаді Сіндзо Абе. Останній наприкінці серпня відмовився від прем'єрського крісла за станом здоров'я.

Нагадаємо, Абе найдовше перебував на посаді голови уряду в історії Японії. Вперше він став прем'єром у 2006 році, однак за рік пішов з посади через виразковий коліт. Коли в 2012 році Абе знову обрали головою уряду, він запевнив, що подолав хворобу. Абе також очолював Ліберально-демократичну партію.

Під час епідемії коронавірусу популярність Абе серед виборців дещо знизилася, хоча Японія порівняно з іншими країнами досить успішно стримувала поширення інфекції. Утім, його уряду закидали прорахунки в подоланні економічних наслідків пандемії.

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