 Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Правляча партія Японії визначилася з наступником Сіндзо Абе

Головою консервативної Ліберально-демократичної партії Японії обрано Йосіхіде Сугу. Очікується, що парламент країни 16 вересня затвердить його на посаді прем'єр-міністра. Він змінить на посту прем'єра Сіндзо Абе.

Йосіхіде Суга

Очікується, що парламент Японії 16 вересня затвердить Йосіхіде Суга на посаді прем'єр-міністра Японії

Правляча в Японії Ліберально-демократична партія обрала своїм новим головою 71-річного Йосіхіде Сугу. Під час проведеного в понеділок, 14 вересня, голосування Суга здобув переконливу перемогу, набравши 377 голосів та значно випередивши колишнього міністра закордонних справ Фуміо Кісіду, якого підтримали 89 голосами. Ще один кандидат на посаду керівника партії - колишній міністр оборони Сігеру Ісіба - здобув 68 голосів, повідомляє інформагенція dpa.

З огляду на більшість, яку має Ліберально-демократична партія в нижній палаті парламенту країни, очікується, що Сугу затвердять головою уряду під час запланованого на 16 вересня голосування.

Обрання Суги головою правлячої партії було радше формальністю, адже упродовж майже восьми років він був правою рукою Сіндзо Абе, перебуваючи на посаді секретаря кабінету міністрів. Йосіхіде Суга зміг заручитися підтримкою впливових внутрішньопартійних груп у лавах ліберальних демократів, що вже десятиліттями є правлячою політсилою країни. Суга має репутацію прагматичного, старомодного політика.

У разі обрання на прем'єрський пост Йосіхіде Суга замінить на цій посаді Сіндзо Абе. Останній наприкінці серпня відмовився від прем'єрського крісла за станом здоров'я.

Нагадаємо, Абе найдовше перебував на посаді голови уряду в історії Японії. Вперше він став прем'єром у 2006 році, однак за рік пішов з посади через виразковий коліт. Коли в 2012 році Абе знову обрали головою уряду, він запевнив, що подолав хворобу. Абе також очолював Ліберально-демократичну партію.

Під час епідемії коронавірусу популярність Абе серед виборців дещо знизилася, хоча Японія порівняно з іншими країнами досить успішно стримувала поширення інфекції. Утім, його уряду закидали прорахунки в подоланні економічних наслідків пандемії.

Читайте також: Економіка Японії увійшла у рецесію через пандемію COVID-19

Дивитись відео 01:04

Японський імператор втомився від корони (08.08.2016)

DW.COM

Прем'єр-міністр Японії Абе йде у відставку через стан здоров’я - ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе йде з посади через погіршення стану здоров’я, повідомляють японські ЗМІ. Абе найдовше перебуває на посаді голови уряду в історії Японії.  

Також за темою

Premierminister Shinzo Abe Japan Ausweitung Maßnahmen Coronavirus

Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну 16.04.2020

Цим рішенням голова уряду Сіндзо Абе прагне зокрема скоротити кількість подорожуючих у країні напередодні тривалих вихідних наприкінці квітня.

Shinzo Abe Premierminister Japan

Блок Сіндзо Абе не отримав більшості у дві третини у верхній палаті парламенту Японії 22.07.2019

На виборах до верхньої палати парламенту Японії коаліція на чолі з Ліберально-демократичною партією Сіндзо Абе не отримала більшості у дві третини мандатів, потрібної для зміни конституції.

Japan Taifun Hagibis

Наслідки тайфуну "Хагібіс" у Японії: понад 30 загиблих 13.10.2019

Потужні пориви вітру разом з сильними опадами та спричиненими цим повенями призвели до щонайменше 31 смерті. Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. ЗМІ повідомляють про близько 190 поранених.

Реклама

Докладно

Українсько-білоруський кордон (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

Протести в Білорусі й українсько-білоруський кордон (відео)

DW побувала в найближчому до українсько-білоруського кордону селі на Рівненщині.  

Нові правила для далекобійників в ЄС мають поліпшити їхні умови праці (DW/A. Jarecka )

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  