Туреччина з 28 грудня вимагатиме при в'їзді негативний тест на коронавірус

Турецька влада вирішила зобов'язати з 28 грудня осіб, які прибувають у країну, надавати довідку про негативний тест на коронавірус. Про це в п'ятницю, 25 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Кожен, хто прибуває з-за кордону, з 28 грудня - літаком, а з 30 грудня - літаком або наземним транспортом, зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус", - написав міністр у соцмережі Twitter. Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення, додав турецький урядовець. В іншому разі, запевнив Коджа, мандрівники не матимуть права в'їхати в країну.

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За даними турецької влади, впродовж 11 місяців поточного року Туреччину відвідало близько 14,5 мільйона іноземних туристів. На першому місці серед іноземних туристів виявилися Росія - понад два мільйони відвідувачів, далі йдуть Болгарія, Німеччина, Україна та Великобританія.

Всього за час пандемії COVID-19 у Туреччині підтверджено понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли близько 19,4 тисячі людей, у яких зафіксували інфікування.

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