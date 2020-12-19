На коронавірус в Україні тепер тестуватимуть за новим алгоритмом

Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, 19 грудня.

"У нас цього тижня повністю оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на COVID-19, клінічними симптомами, та з будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - наводить слова Степанова "РБК-Україна".

За його словами, раніше тестування проводили тільки людям з симптомами COVID-19 та пневмонії.

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Степанов також зазначив, що запроваджується скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену, які робляться за 15 хвилин. Такі тести проводитимуть у людей не тільки з симптомами, а й тих, хто контактував з хворими на COVID-19, хто повертається з-за кордону або підлягає плановій госпіталізації.

Міністр додав, що до 23 грудня має бути вирішено питання щодо присутності тесту на антиген у сімейних лікарів. Однак про те, відколи діятиме новий алгоритм тестування на коронавірус, глава МОЗ України не сказав.

Кількість тестувань

Як повідомлялось, днями Степанов констатував, що в Україні стали робити менше тестувань на коронавірус через зменшення числа звернень людей про їх проведення. Міністр пояснював, що на цьому тлі міністерство охорони здоров'я (МОЗ) змінить підходи до тестування.

Станом на 19 грудня протягом доби, що минула, за офіційними даними, проведено 60089 тестувань, зокрема методом ПЛР - 39258, методом ІФА - 20831.

Між тим 18 грудня повідомлялось про проведення 68,8 тисячі тестувань, 17 грудня - 65,6 тисячі тестувань, 14 грудня - про 25,6 тисячі проведених тестувань, 12 грудня - про 61,6 тисячі. За даними МОЗ, з 30 листопада до 6 грудня в Україні щоденно проводилося у середньому близько 60 тисяч тестів на коронавірус.

7 грудня у МОЗ заявили, що планують до кінця цього року вийти на понад 70 тисяч ПЛР-тестів на добу.