Пандемія COVID-19: у Туреччині посилили комендантську годину

Щоби стримати поширення коронавірусу, з 1 грудня в Туреччині запровадять комендантську годину в будні дні та протягом усіх вихідних. Про це в понеділок, 30 листопада, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Жителям країни не дозволятиметься залишати свої домівки в будні дні з дев'ятої вечора до п'ятої ранку. Не можна буде також виходити з дому у вихідні, починаючи ще з дев'ятої вечора п'ятницї і до п'ятої ранку понеділка. Втім, для деяких секторів економіки було зроблено виняток, зауважив Ердоган. Раніше в країні комендантська година діяла лише на вихідних.

Згідно з умовами нових карантинних обмежень, у Туреччині буде заборонено користуватися громадським транспортам особам, старшим за 65 років та молодшим за 20 років. У країні будуть скасовані всі новорічні святкування, сказав Ердоган.

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У Туреччині вже восьмий день поспіль зростає показник летальності від COVID-19. За останню добу від хвороби померли 188 жителів країни. Кількість нових заражень, за офіційними даними, останніми днями складав близько 30 тисяч випадків на добу, проте Турецька спілка лікарів ставить ці дані під сумнів. На думку лікарів, кількість нових випадків у країні може сягти 50 тисяч на добу.