 У Туреччині закрили школи, на вихідних діятиме комендантська година | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

У Туреччині закрили школи, на вихідних діятиме комендантська година

Через подальше поширення коронавірусу в Туреччині запроваджується частковий локдаун, що обмежуватиметься вихідними. Запровадженні обмеження зачіпатимуть також сферу освіти та послуг, повідомили в Анкарі.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нові обмеження в країні з метою боротьби з коронавірусом. Згідно з ухваленим у вівторок, 17 листопада, рішенням уряду в Анкарі, в країні запроваджується комендантська година, що діятиме у вихідні з 20:00 до 10:00 ранку, передає інформагенція dpa.

В країні також припиняється навчання в школах - школярі до кінця року навчатимуться дистанційно. Крім того, ресторани і кафе зможуть працювати тільки на виніс, а кінотеатри не працюватимуть до кінця року. Також обмежується час роботи магазинів та торговельних центрів.

Ердоган наголосив, що особливі обмеження будуть застосовуватися до окремих груп населення, зокрема до молодих людей у ​​віці до 20 років, а також до осіб старше 65 років.

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Турецький лідер обґрунтував посилення обмежень "серйозним" збільшення числа випадків в кількох містах, зокрема в Стамбулі та в околицях цього мегаполіса, де проживає багатомільйонне населення.

Нині досить складно оцінити, наскільки серйозно постраждала Туреччина з її 83-мільйонним населенням від пандемії COVID-19. Уряд повідомляє лише про випадки зараження з симптомами. За офіційними даними, натепер понад 11,7 тисячі осіб, у яких було підтверджено COVID-19, померли. За даними Університету Джонса Хопкінса, що, своєю чергою, посилається на офіційні дані, в Туреччині з початку пандемії виявлено близько 421 тисячі випадків зараження коронавірусом.

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