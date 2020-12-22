 Баварія вимагатиме тест на коронавірус у прибулих із зон ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

Баварія вимагатиме тест на коронавірус у прибулих із зон ризику

Усі, хто прибуватимуть до Баварії із зон ризику, мають пройти тест на коронавірус, вирішив земельний уряд. Постанова не стосується внутрішнього туризму.

Вказівник до тестового центру на головному вокзалі Мюнхена (архівне фото)

Вказівник до тестового центру на головному вокзалі Мюнхена (архівне фото)

Уряд Баварії вирішив зобов'язати всіх, хто прибуває до цієї федеральної землі із зон ризику за кордоном, пройти тест на коронавірус. Відповідне рішення баварський уряд ухвалив у вівторок, 22 грудня. Згідно з рішенням уряду, обов'язкова наявність тесту для прибулих запроваджується вже з 23 грудня, повідомляє агенція новин dpa.

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Надати результати тесту на коронавірус до місцевих управлінь охорони здоров'я потрібно буде щонайпізніше за 72 години після прибуття до Баварії із зони ризику. Можна буде пред'явити і результати тестів, зроблених за кордоном, однак не пізніше 48 годин з моменту тестуВАННЯ. Порушникам обов'язкової перевірки на наявність коронавірусу загрожуватиме покарання. Відповідний федеральний закон передбачає штраф у розмірі до 25 тисяч євро.

"Відпустка не має ставати фактором ризику. Найголовніше - це безпека. Для цього Баварія запроваджує обов'язкову перевірку для мандрівників", - заявив баварський прем'єр-міністр Маркус Зедер (Markus Söder), цитує dpa. Водночас він додав: "Від поїздок у зони ризику найкраще взагалі відмовитися. Тоді всі будуть більш захищеними".

На практиці нововведення означає, що кожен, хто в'їжджає в Баварію із закордонної зони ризику, тепер повинен або пред'явити негативний тест на коронавірус вже при в'їзді, або негайно пройти тестування. Для цього працюватимуть тест-центри в аеропортах та у містах. Внутрішні мандрівники, у тому числі ті, хто прибуває з регіонів, які віднесені у Німеччині до зон ризику, - не підпадають під це правило.

Рішення баварського уряду також передбачає запровадження значно суворішого контролю в прикордонній зоні та у пунктах пропуску, у тому числі й в аеропортах. Це особливо стосуватиметься тих, хто напряму чи через інші країни в'їжджає з Великобританії і ПАР, де нещодавно було виявлено мутовану форму коронавірусу.

З поширенням другої хвилі коронавірусу восени цього року Інститут імені Роберта Коха суттєво розширив перелік зон ризику, на який орієнтуються німецькі органи влади. Зараз до нього входить, окрім третіх країн, і переважна більшість держав ЄС.

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