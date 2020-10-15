 Ердоган: пів мільйона українців відвідали Туреччину цього року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ердоган: пів мільйона українців відвідали Туреччину цього року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що це свідчить про довіру українських громадян до протиепідемічних заходів.

500 тисяч українців відвідали Туреччину в січні-вересні цього року, незважаючи на коронавірус

500 тисяч українців відвідали Туреччину в січні-вересні цього року, незважаючи на коронавірус

500 тисяч українців відвідали Туреччину в січні-вересні цього року, незважаючи на пандемію COVID-19. Про це повідомив у п'ятницю, 16 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за результатами переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Читайте також: Куди в Європі можна (і не можна) поїхати під час пандемії: питання, відповіді, посилання

"Той факт, що, незважаючи на всесвітню пандемію, ми цього року змогли прийняти 500 тисяч гостей з України, демонструє не тільки близькість країн, а й довіру українських гостей до тих заходів, які ми вживаємо з метою безпеки", - сказав Ердоган, слова якого наводить агенція "Українські новини".

Ердоган повідомив, що під час переговорів із Зеленським обговорені усі питання, які стоять на порядку денному двосторонніх відносин: від туризму до співпраці в галузі освіти. Він також зазначив, що сторони підтвердили готовність до розвитку економічного співробітництва, збільшення торгового балансу і ставлять завдання збільшити обсяг взаємної торгівлі до 10 мільярдів доларів після фіналізації переговорів щодо угоди про вільну торгівлю.

Читайте також: З Сіднея у Сідней: в Австралії почали продавати польоти "в нікуди"

Нагадаємо, Туреччина припинила авіасполучення з Україною наприкінці березня. З липня його відновили, і українські туристи набули можливість прибувати до Туреччини без проходження самоізоляції та тестування на коронавірус.

У 2019 році Туреччину відвідали 1,55 мільйона українців, в той час як Україну відвідали 217 тисяч громадян Туреччини.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


Дивитись відео 01:26

Готель перетворив басейн на акваферму під час пандемії (02.09.2020)

Також за темою

Frankreich Corona Maßnahmen ARCHIV

Куди в Європі можна (і не можна) поїхати під час пандемії: питання, відповіді, посилання 15.10.2020

Пандемія коронавірусу змушує дедалі більше держав обмежити в'їзд на свою територію. До яких європейських країн можна поїхати туристам не з ЄС, і які обмеження там діють - у матеріалі DW.

China Corona-Pandemie in Peking

Зеленський запроваджує на півроку безвіз для громадян Китаю 28.07.2020

Президент України Володимир Зеленський запровадив на півроку безвізовий режим для громадян Китаю, які відвідують Україну з туристичною метою. Безвіз діятиме з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Präsident der Ukraine auf Staatsbesuch in der Türkei

Зеленський та Ердоган домовилися про розширення економічної співпраці 08.08.2019

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав завершити переговори щодо зони вільної торгівлі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що сторонам вдасться досягнути компромісу.

Реклама

Докладно

Назальний спрей - популярний засіб

Залежність від спрею для носа?

Використання цього засобу може легко перетворитись на звичку. Наскільки це безпечно?  

У Росії вже роблять щеплення проти COVID-19

Щ варто знати про російську вакцину (відео)

В Україні не виключають закупівлю російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу. Чи безпечно її колоти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  