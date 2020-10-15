Ердоган: пів мільйона українців відвідали Туреччину цього року

500 тисяч українців відвідали Туреччину в січні-вересні цього року, незважаючи на пандемію COVID-19. Про це повідомив у п'ятницю, 16 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за результатами переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі.

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"Той факт, що, незважаючи на всесвітню пандемію, ми цього року змогли прийняти 500 тисяч гостей з України, демонструє не тільки близькість країн, а й довіру українських гостей до тих заходів, які ми вживаємо з метою безпеки", - сказав Ердоган, слова якого наводить агенція "Українські новини".

Ердоган повідомив, що під час переговорів із Зеленським обговорені усі питання, які стоять на порядку денному двосторонніх відносин: від туризму до співпраці в галузі освіти. Він також зазначив, що сторони підтвердили готовність до розвитку економічного співробітництва, збільшення торгового балансу і ставлять завдання збільшити обсяг взаємної торгівлі до 10 мільярдів доларів після фіналізації переговорів щодо угоди про вільну торгівлю.

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Нагадаємо, Туреччина припинила авіасполучення з Україною наприкінці березня. З липня його відновили, і українські туристи набули можливість прибувати до Туреччини без проходження самоізоляції та тестування на коронавірус.

У 2019 році Туреччину відвідали 1,55 мільйона українців, в той час як Україну відвідали 217 тисяч громадян Туреччини.

Туризм: коронавірус і його наслідки Криза в Італії З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

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Туризм: коронавірус і його наслідки Середземноморські круїзи призупинені Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

Туризм: коронавірус і його наслідки Круїзи як фактор ризику Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

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Туризм: коронавірус і його наслідки Азіати очкують величезні збитки Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП. Автор: Андреас Кірхгофф

