Куди в Європі можна (і не можна) поїхати під час пандемії: питання, відповіді, посилання

Пандемія коронавірусу і спроба запобігти або хоча б послабити другу хвилю заражень змусила країни-члени Євросоюзу істотно обмежити в'їзд на свою територію. На даний момент це дозволено, як правило, тільки громадянам ЄС або власникам дозволу на проживання у державах Євросоюзу і Шенгенської зони. Громадяни більшості країн, що не входять до складу ЄС або Шенгенської зони, повинні мати вагомі причини для в'їзду. Загальна інформація щодо обмежень та винятків опублікована на сторінці Європейської комісії.

Крім загальноєвропейських стандартів кожна країна ЄС дотримується власних вимог при ухваленні рішення про те, чи можуть громадяни третіх країн в'їжджати на її територію і якщо так, то яких саме умов має бути дотримано. Країни Євросоюзу також мають право самостійно вживати заходів щодо стримування пандемії - такі, наприклад, як карантин у разі в'їзду з іншого регіону або країни. Можуть відрізнятися і регіональні правила в межах однієї країни - це стосується, наприклад, заходів соціального дистанціювання, вимог щодо захисних масок або обмежень роботи громадських закладів, барів і ресторанів.

Багато країн Євросоюзу були змушені скоротити потік туристів через коронавірус

DW звертає увагу на те, що наведена у цьому матеріалі інформація не є вичерпною, слугує тільки як довідкова і може змінитися у будь-який час. Всім, хто планує поїздку в країни ЄС або Шенгенської зони, наполегливо рекомендується ознайомитися з офіційними інструкціями і правилами місцевих, державних та національних органів влади відповідних країн.

Модель світлофору

Для того, щоби внести більше ясності і полегшити життя подорожувальникам, Єврокомісія запропонувала модель "світлофору", де країни ЄС поділені на кілька зон: зелену, оранжеву та червону. Є ще й додатково сірий колір для позначення територій, повних епідеміологічних даних з яких бракує.

Для поділу на безпечні та небезпечні зони визначальними стануть два критерії: рівень нових заражень на 100 тисяч мешканців за останні 14 діб та частка позитивних тестів на коронавірус від усіх проведених.

ЗЕЛЕНИМ визначають територію, де рівень захворюваності не перевищує 25 осіб на 100 тисяч мешканців, а частка позитивних тестів є меншою 4 відсотків.

ОРАНЖЕВИМ визначають територію, де рівень захворюваності не перевищує 50 осіб на 100 тисяч мешканців, а частка позитивних тестів перевищує 4 відсотки, або рівень захворюваності коливається від 25 до 150, але частка позитивних тестів не перевищує 4 відсотки.

ЧЕРВОНИМ визначають територію, де рівень захворюваності перевищує 50 осіб на 100 тисяч мешканців і частка позитивних тестів перевищує 4 відсотки, або рівень захворюваності перевищує 150 осіб на 100 тисяч населення за останні 14 діб.

Європейський центр профілактики і контролю захворювань (ECDC) у Швеції на основі цих критеріїв незабаром має оприлюднити карту ЄС за моделлю "світлофору".

Зараз у 19 з 27 країн рівень захворюваності перевищує 50 на 100 тисяч мешканців за останні 14 днів. У 12 із 27 країн повідомляють про вищу за 4 відсотки частку позитивних тестів на коронавірус.

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Улюблені туристами європейські країни обмежили правила в'їзду

За даними Всесвітньої організації туризму, яка існує під егідою ООН, до десятки найулюбленіших туристичних цілей входять п'ять європейських держав: Німеччина, Франція, Іспанія, Італія і Великобританія. З початку пандемії коронавірусу в'їзд до цих країн як і раніше сильно обмежено.

1 жовтня ФРН скасувала загальне попередження про поїздки до 160 країн у зв'язку з пандемією коронавірусу. З цього моменту ситуація в кожній країні і, відповідно, попередження про в'їзд на її територію розглядатиметься окремо.

Що стосується безперешкодного в'їзду до Німеччини, з 9 жовтня він дозволений громадянам Австралії, Канади, Нової Зеландії, Таїланду і Уругваю. Обмеження на в'їзд також можуть бути зняті для Китаю, Південної Кореї і Японії - але тільки за умови, що німцям також буде дозволено вільний в'їзд до цих країн.

Громадяни країн, що не входять в ЄС, можуть приїхати до ФРН лише за наявності вагомих причин

Громадяни інших країн, що не входять до складу ЄС і Шенгенської зони, в тому числі, України, як і раніше можуть в'їхати до Німеччини лише за наявності вагомих підстав. Серед них - навчання, професійна діяльність у критично важливих для економіки Німеччини галузях, лікування у ФРН, сімейні причини (народження дитини, весілля, похорон члена сім'ї, догляд за родичами). Повний список причин, що дозволяє перетнути кордон Німеччини, опубліковано на сторінці міністерства внутрішніх справ країни.

Франція, яка посідає перше місце у світі за кількістю в'їзних туристів, продовжує жорстко обмежувати правила в'їзду в країну. На сьогодні країна відкрита для громадян ЄС і Шенгенської зони, а також громадян Австралії, Канади, Грузії, Ісландії, Японії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Монако, Швейцарії, Великобританії та Уругваю. Громадянам інших країн, що не входять до складу Євросоюзу, для в'їзду до Франції необхідні вагомі причини - подібні до тих, які діють у Німеччині. Зі списком можна ознайомитися на сайті французького міністерства закордонних справ.

Уряд Італії 7 жовтня ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану в країні до 31 січня 2021 року. В'їзд до Італії для зарубіжних громадян - в тому числі, з низки країн Євросоюзу - як і раніше сильно обмежений. Право безперешкодного в'їзду є тільки у громадян Сан-Марино і Ватикану. Жителі інших країн ЄС при перетині італійського кордону повинні заповнити форму із зазначенням особистих даних і мети поїздки. Громадянам Бельгії, Франції, Великобританії, Нідерландів, Чехії та Іспанії необхідно також пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий мінімум за 72 години до в'їзду в Італію.

Італія недорахувалась туристів

Туристам з Австралії, Грузії, Канади, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу і Уругваю після прибуття в Італію доведеться добиратися до кінцевого пункту призначення тільки приватним транспортом. Після прибуття вони повинні звернутися до місцевих органів охорони здоров'я з проханням пройти тест на коронавірус. В'їзд для громадян інших країн в Італію - як і у ФРН і Францію - дозволений тільки у виняткових випадках. Повна інформація доступна на сайті МЗС Італії.

У список країн, громадянам яких дозволено в'їзд в Іспанію, крім держав ЄС і Шенгенської зони, входять Австралія, Канада, Китай, Південна Корея, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай. Для громадян з інших країн світу в'їзд в Іспанію тимчасово обмежено. Виняток зроблено для найближчих членів сімей іспанських громадян, медиків, які прибувають на роботу, військовослужбовців і членів гуманітарних організацій, які виконують службові обов'язки. Студенти, які навчаються в Іспанії або в іншій країні Євросоюзу і Шенгенської зони, можуть в'їхати в Іспанію за 15 днів до початку семестру - за наявності відповідної візи і медичної страховки. На офіційному туристичному сайті Іспанії можна ознайомитися з більш повною інформацією.

В'їзд на територію Великобританії громадянам з більшості країн дозволено, але вони повинні пройти 14-денний карантин. Уряд склав список так званих туристичних коридорів - держав, туристи з яких не повинні дотримуватися двотижневої самоізоляції. Список регулярно оновлюється на офіційному сайті уряду Великобританії. Україна в нього не входить.

Більшість туристів у Великобританії повинні пройти 14-денний карантин

Всі туристи, що прибувають до королівства, незалежно від громадянства і країни відправлення, протягом 48 годин до в'їзду у Великобританію повинні заповнити спеціальну електронну форму із зазначенням контактних даних та деталей поїздки. Її можна заповнити на офіційному урядовому сайті.

Необхідно зазначити, що загальнонаціональні туристичні коридори можуть відрізнятися від списків, що діють в Англії, Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі.

Де у Європі приймають мандрівників не з ЄС?

Хорватія, яка є членом Євросоюзу, дозволяє в'їзд також громадянам держав, що не входять у ЄС або Шенгенської зони. В аеропорту або при будь-якому іншому перетині кордону Хорватії іноземні туристи повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений упродовж 48 годин до в'їзду на хорватську територію. За відсутності тесту його доведеться пройти на місці за свій рахунок і залишатися в самоізоляції допоки не буде отримано негативний результат. Повну інформацію можна отримати на сайті хорватського уряду, де роз'яснюються всі питання, пов'язані із заходами боротьби проти коронавірусу.

У Хорватії туристи повинні пред'явити негативний тест на коронавірус

Ірландія, що також входить до складу ЄС, відкрита для більшості мандрівників з усього світу. Однак громадяни країн, що не входять в постійно оновлюваний урядом країни "зелений список", після прибуття до Ірландії повинні пройти 14-денну ізоляцію. Вони також зобов'язані заповнити форму із зазначенням контактних даних та деталей поїздки - онлайн або в аеропорту. Зі "зеленим списком" та іншою інформацією можна ознайомитися на офіційному урядовому сайті Ірландії - в розділі, присвяченому питанням, пов'язаним з коронавірусом.

Член ЄС Мальта дозволяє в'їжджати на свою територію громадянам усіх країн без пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту або проходження карантину - за умови, що вони прибули з країни, включеної мальтійською владою у список безпечних держав, і попередньо провели там не менше 14 днів. Повна інформація доступна на сайті міністерства закордонних справ Мальти.

Чорногорія, яка не є членом ЄС, відкрита для громадян з країн, включених в "зелений список", в який входить і Україна. Туристи з країн "жовтого списку" (серед них, зокрема, Австралія, Ізраїль, Сербія і США) повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до в'їзду в країну, або позитивний тест на антитіла. Повну інформацію можна отримати на сайті чорногорського уряду.

Туреччина, яка не входить в ЄС, відкрита для іноземних громадян майже з усього світу. Негативний результат тесту ПЛР після прибуття пред'являти не треба, але пасажири рейсів, що прибувають зобов'язані бути у масках. Вони також повинні погодитися на можливий медичний огляд і дотримуватися вимог щодо масок та інших заходів боротьби з коронавірусом під час перебування в країні. Додаткову інформацію можна отримати на сайті міністерства закордонних справ Туреччини.

Швейцарія дозволяє в'їзд на територію громадянам більшості країн при дотриманні ними 10-денного карантину. Наявність негативного результату ПЛР-тесту від самоізоляції не звільняє. Проходити карантин можна як в готелі, так і вдома. За його порушення і невиконання заходів санітарної безпеки (соціального дистанціювання, режиму масок) може бути виписано штраф до 9,2 тис. євро. Регулярно оновлюваний список держав, прибуття з яких зобов'язує пройти самоізоляцію, розміщено на сайті Федерального відомства з питань охорони здоров'я.

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