Візова лібералізація - лібералізація ЄС візового режиму для України.

Мета візової лібералізації між ЄС та Україною полягає в наданні українським громадянам права без віз в'їжджати на територію країн Європейського Союзу. Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму з Україною українці більше не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн ЄС (крім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Головна умова - наявність біометричного паспорту.