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Візова лібералізація

Візова лібералізація - лібералізація ЄС візового режиму для України.

Мета візової лібералізації між ЄС та Україною полягає в наданні українським громадянам права без віз в'їжджати на територію країн Європейського Союзу. Після запровадження Євросоюзом безвізового режиму з Україною українці більше не потребують віз для короткострокових поїздок до усіх країн ЄС (крім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, що не входять до ЄС. Головна умова - наявність біометричного паспорту.

Кулеба їде до Великобританії говорити про агресію РФ і візову лібералізацію

Кулеба їде до Великобританії говорити про агресію РФ і візову лібералізацію 08.12.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Великобританію 8-9 грудня на запрошення колеги Ліз Трасс. Напередодні вона заявила про повну підтримку України на тлі потенційної агресії Росії.

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців 11.11.2021

Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія залишаються відкритими для подорожей українців, у тому числі з туристичною метою, незважаючи на виключення України з "зеленого" списку ЄС.
Рада ЄС поки не викреслила Україну з зеленого списку для подорожей

Рада ЄС поки не викреслила Україну з "зеленого" списку для подорожей 22.10.2021

Рада Євросоюзу цього тижня не внесла жодних змін до "зеленого" списку країн. Тож Україна поки залишається в ньому. Чи керуватися цим списком, кожна держава ЄС і Шенгену вирішує самостійно.
Звіт Єврокомісії: безвіз для українців залишається, але від Києва вимагають дій

Звіт Єврокомісії: безвіз для українців залишається, але від Києва вимагають дій 10.07.2020

У Єврокомісії очікують від Києва заходів для протидії нелегальній міграції з України до ЄС, а також у боротьбі з корупцією. Це важливо для збереження безвізового режиму для громадян України.

Українські заробітчани як дешева робоча сила у Німеччині (02.08.2019) 02.08.2019

Поїхати на заробітки в Німеччину та не вскочити в халепу - мрія багатьох українських заробітчан. Проте не всім це вдається. Які права в сезонних робітників у Німеччині?
Скасування статті про незаконне збагачення в Україні: небезпека для безвізу є

Скасування статті про незаконне збагачення в Україні: небезпека для безвізу є 13.03.2019

Поки що в ЄС не говорять про призупинення безвізу через визнання в Україні неконституційною статті про нелегальне збагачення. Але повністю виключати цього не можна.

Єврокомісія ухвалила звіт про безвіз: Україна має вжити негайних заходів

Єврокомісія ухвалила звіт про безвіз: Україна має вжити негайних заходів 19.12.2018

Єврокомісія очікує від України негайних заходів у боротьбі з корупцією та дій для скорочення нерегулярної міграції.
Платний безвіз: як працюватиме нова система контролю в'їзду до ЄС

Платний безвіз: як працюватиме нова система контролю в'їзду до ЄС 05.07.2018

ЄС розробляє автоматичну систему контролю за тими, хто в'їжджатиме за безвізом. Мета - запобігти потраплянню до Шенгену терористів, злочинців, шахраїв і нелегальних мігрантів. Європарламент дав зелене світло проекту.

Шенгенська угода під ударом: чим це загрожує (29.06.2018) 29.06.2018

Європа без кордонів, де можливе вільне пересування людей і товарів. Це те, заради чого була підписана Шенгенська угода. Однак за наслідками кризи біженців Шенген дедалі частіше почали ставити під сумнів. Чим це загрожує?
Безвіз: що змінилося для України за рік? (відео)

Безвіз: що змінилося для України за рік? (відео) 08.06.2018

11 червня громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії.
У Брюсселі не поспішають з призупиненням безвізу для Грузії

У Брюсселі не поспішають з призупиненням безвізу для Грузії 21.05.2018

Попри повідомлення про використання безвізового режиму організованим криміналітетом з Грузії, ні Брюссель, ні Берлін не поспішають вдаватися до жорстких заходів і поки співпрацюють з Тбілісі.
Платний в'їзд в ЄС: чим ETIAS відрізнятиметься від візового режиму

Платний в'їзд в ЄС: чим ETIAS відрізнятиметься від візового режиму 04.05.2018

Євросоюз розробляє автоматичну систему контролю за тими, хто в'їжджатиме за безвізом - ETIAS. Основна її мета - запобігти потраплянню до Шенгенської зони терористів, злочинців і шахраїв.

Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018) 02.05.2018

Українцям та громадянам інших країн, що мають безвіз із Євросоюзом, з 2021 року доведеться платити 7 євро за в'їзд до Шенгенської зони. DW пояснює, що це за збір.

Хронічні черги на кордоні з Польщею: перешкода безвізу? (28.02.2018) 28.02.2018

Скільки часу потрібно, аби перетнути кордон з Польщею на машині? Знімальна група DW вирішила випробувати це на собі. Дивіться, що з цього вийшло.
ЄС: Законопроект про антикорупційний суд не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії

ЄС: Законопроект про антикорупційний суд не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії 18.01.2018

Створення Вищого антикорупційного суду вимагається ЄС у рамках моніторингу безвізового режиму. Брюссель закликав українську владу привести законопроект у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії.
Ізраїль пришвидшить депортацію шукачів притулку з України

Ізраїль пришвидшить депортацію шукачів притулку з України 17.10.2017

Визнання владою Ізраїлю України безпечною країною має значно пришвидшити обробку заяв українців на отримання статусу біженця в Ізраїлі, а також висилку тих, кому відмовлено в наданні притулку.
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