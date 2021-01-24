 У Португалії обирають президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2021

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Новини

У Португалії обирають президента

Фаворитом президентських виборів у Португалії є чинний глава держави Марселу Ребелу де Соуза.

Чинний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза має високі шанси на переобрання

Чинний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза має високі шанси на переобрання

У Португалії в неділю, 24 січня, відбуваються президентські вибори. Їхнім фаворитом вважають чинного президента країни Марселу Ребелу де Соузу. За даними опитувань, 72-річний політик здобуде перемогу вже в першому турі, йому прогнозують від 55-ти до 70 відсотків голосів, повідомляє агентство dpa. 

Конкурентами де Соузи є шестеро політиків, серед яких засновник правопопулістської партії "Годі" Андре Вентура та ексдепутатка від Соціалістичної партії Ана Гомеш.

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Вибори проходять на тлі пандемії COVID-19. Кількість нових випадків зараження на 100 тисяч жителів за сім днів останнім часом сягала 750 - це один з найвищих показників у світі. Втім, голосування в країні все одно вирішили провести попри заклики до перенесення виборів. Очікують, що явка через пандемію буде найнижчою в історії країни - приблизно 30 відсотків. 

Після закриття виборчих дільниць будуть оголошені дані екзитполів. Результати виборів стануть відомими вже в ніч на 25 січня.

Президент Португалії має досить широкі повноваження. Він може ветувати закони, а також розпускати парламент та призначати нові вибори. Де Соуза переміг у першому турі на попередніх виборах президента Португалії в січні 2016 року.

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