 МВС Німеччини попереджає про можливе перешкоджання кампанії вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2021

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Новини

МВС Німеччини попереджає про можливе перешкоджання кампанії вакцинації

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини попереджають про можливі спрооби перешкоджання кампанії масової вакцинації від коронавірусу з боку іноземних спецслужб та прихильників теорій змови.

МВС ФРН попереджає про можливе перешкоджання кампанії вакцинації

Міністерство внутрішніх справ Німеччини попереджає про можливість масових акцій, спрямованих на перешкоджання кампанії вакцинації від коронавірусу. Правоохоронцям вже відомо про "кілька ймовірних спроб роздобути інформацію про німецьких виробників вакцин", цитують у неділю, 24 січня, відповідь МВС на запит німецьких Зелених видання медіагрупи Funke.

За даними відомства, ризик кібератак варто оцінити "як високий". Потенційними цілями для шпигунства та саботажу з боку іноземних спецслужб у МВС Німеччини вважають дослідницькі установи, а також виробничі об'єкти та регуляторні органи. Міністерство також попереджає про деструктивні акції прихильників теорій змови.

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Як заявила виданням групи Funke представниця Зелених Ірене Міхаліч (Irene Mihalic), штурм Капітолія у Вашингтоні продемонстрував, "як швидко абсурдні теорії змови можуть призвести до насильства", цитує інформагенція AFP. А її колега по партії Константін фон Нотц (Konstantin von Notz) згадав про кібератаку на Європейське агентство лікарських засобів (EMA), яка показала, що ризик хакерських атак, швигунства та саботажу з боку іноземних спецслужб є "дуже реальним".

Нагадаємо, кампанія масової вакцинації від коронавірусу почалася в Німеччині 27 грудня. Згідно з даними Інститут імені Роберта Коха, відтоді в країні вакциновано близько 1,5 мільйона осіб.

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