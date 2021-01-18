В Україні добігає кінця посилений карантин

В Україні у неділю, 24 січня, завершується дія посилених карантиннних обмежень (локдауну), що набули чинності з 8 січня.

Як зазначив напередодні у соцмережі Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, з 25 січня країна повернеться до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року. За його словами, українські епідеміологи відзначають стабілізацію ситуації із захворюваністю на COVID-19. "Кількість зайнятих ліжко-місць знизилася до менш ніж 30 відсотків. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжко-місця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 мільярда гривень", - запевнив Шмигаль.

Водночас голова уряду попередив, що вірус нікуди не зник, тож українці мають "залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил". "Маски, дистанція, дезінфекція - це основа", - наголосив Шмигаль.

На початку цього тижня голова уряду заявив, що продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня потреби немає, а обмеження, які діяли раніше, будуть чинними щонайменше до кінця лютого.

Отже, з 25 січня в Україні, з-поміж іншого заборонено:

- проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких беруть участь понад 20 осіб;

- робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50 відсотків місць одного залу;

- перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

- проведення дискотек, робота нічних клубів;

- перебування в громадському транспортів та у громадських будинках без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

- робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів тощо.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 3915 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 2079 осіб.