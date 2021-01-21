Коронавірус в Україні: 3915 нових випадків за добу, 2079 госпіталізованих

За минулу добу в Україні зафіксовано 3915 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізовано 2079 осіб. Про це в неділю, 24 січня, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними МОЗ, за добу в Україні померли 83 особи, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 5407 людей одужали. Провели за добу 23081 тестування, зокрема методом ПЛР - 17600 тестів, методом ІФА - 5481.

Найбільша кількість підтверджених випадків зараження за останню добу була зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), та Дніпропетровській (236) областях, а також у Київ (240).

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Нагадаємо, що з 8 січня на всій території України діє посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Він передбачає заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Режим посиленого карантину триватиме до 24 січня.

Найбільшу добову кількість нових випадків в Україні фіксували наприкінці листопада - понад 15 тисяч.