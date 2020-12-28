Швеція закрила кордон з Норвегією через новий варіант коронавірусу

Рішення уряду Швеції про закриття кордону з Норвегією ухвалено після того, як у сусідній країні повідомили про виявлення мутованого варіанту коронавірусу.

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Як заявив у неділю, 24 січня, міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг, заборона на в'їзд норвежців триватиме до 14 лютого, однак переміщення людей, які працюють на шведській території, а також ще за деякими винятками дозволятиметься.

Водночас норвежці поки не зможуть прибувати до Швеції з метою шопінгу. До цього часу так званий туризм для закупів був поширений, адже уряд в Осло запровадив в Норвегії посилений локдаун. У Швеції робота крамниць та універмагів була і є дозволеною.

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Також на позачерговому засіданні було вирішено подовжити заборону на в'їзд з Данії і Великобританії. Про заборону щодо в'їзду у Швецію з цих країн через появу там нового варіанта коронавірусу повідомлялося у грудні минулого року.

Дивитись відео 01:15 Поділитись У Швеції скасували коронавірусні обмеження для літніх людей (23.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kLVA У Швеції скасували коронавірусні обмеження для літніх людей (23.10.2020)