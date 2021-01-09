Жителям Бельгії заборонили виїжджати на відпочинок за кордон

Задля стримування подальшого поширення коронавірусу та його нових варіантів, уряд Бельгії заборонив усім жителям країни виїжджати на відпочинок за кордон. Про відповідне рішення уряду повідомив у п'ятницю прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. За його словами, заборона на подорожі триватиме з 27 січня до 1 березня цього року, повідомляє інформагенція Reuters.

"Коли люди подорожують, вірус подорожує з ними", - пояснив такий крок уряду бельгійський прем'єр. Винятки передбачатимуть тільки для невідкладних ділових, сімейних та гуманітарних поїздок.

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З кінця січня по березень бельгійці традиційно багато подорожують, дехто на лижні курорти в Альпах, а дехто в країни Південної Європи.

Крім того, бельгійський прем'єр попередив, що ті, хто прибув з Великобританії, ПАР і країн Південної Америки, муситимуть протягом десяти днів перебувати на карантині. Такий захід покликаний убезпечити Бельгію від потрапляння в країну небезпечних варіантів коронавірусу, зазначив він.

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Напередодні країни-члени ЄС домовилися, що кордони всередині спільноти мають залишатися відкритими, щоб забезпечити безперебійний рух транспортних засобів і мандрівників. Утім, за країнами-членами залишили право вживати додаткових обмежувальних заходів на власний розсуд.

Бельгія належить до тих європейських країн, котрі найбільше постраждали від спалаху коронавірусу. В цій невеликій країні зафіксовано загалом 686 000 підтверджених випадків зараження, а також 20 620 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Водночас останнім часом у Бельгії спостерігався істотний прогрес у протидії подальшому поширенню коронавірусу.