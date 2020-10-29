 Бельгія закриває магазини і ще більше обмежує соціальні контакти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2020

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Новини

Бельгія закриває магазини і ще більше обмежує соціальні контакти

В країні закриваються всі несуттєві магазини і заклади, робота в яких передбачає тісний контакт з клієнтом.

Працівник бельгійського бару готується до його закриття

Працівник бельгійського бару готується до його закриття

Уряд Бельгії у п'ятницю, 30 жовтня, через погіршення епідемічної ситуації в країні ухвалив рішення посилити і без того жорсткі карантинні обмеження. Так, прем'єр Бельгії Александер Де Кроо повідомив про припинення роботи в країні усіх магазинів, що не продають товари першої необхідності, передає агентство dpa. Відтепер всі продажі переводяться в онлайн.

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Також припиняють свою роботу всі заклади, робота в яких передбачає тісний контакт із клієнтом - наприклад перукарні і салони краси. Запроваджується ще більші обмеження на соціальні контакти. Відтепер мешканцям з різних домогосподарств дозволяється відвідувати один одного лишу один раз на тиждень. Винятки робляться лише для одиноких осіб, відвідвати яких можна двічі на тиждень. "Це - останній шанс. Ми всі повинні зробити так, щоб ці заходи мали ефект", - попередив прем'єр Бельгії.

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Як повідомлялося, 19 жовтня через швидке поширення коронавірусу у Бельгії вночі почала діяти комендантська година. Також були закриті усі ресторани і кафе. Як повідомляв тоді Де Кроо, поширення епідемії COVID-19 у країні вже має більші масштаби, ніж навесні цього року.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у Бельгії з населенням близько 11,5 мільйона осіб офіційно підтвердили майже 400 тисяч випадків зараженя коронавірусом і понад 11 тисяч смертей, що робить її однією з найбільш уражених інфекцією держав Європи.

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