 Коронавірус: глава МЗС Бельгії перебуває у відділенні інтенсивної терапії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

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Коронавірус: глава МЗС Бельгії перебуває у відділенні інтенсивної терапії

Стан 45-річної міністерки закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, у якої виявлене зараження коронавірусом, "відносно добрий", повідомили у відомстві.

Міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес

Міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес (архівне фото)

Очільниця міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка інфікувалась коронавірусом, перебуває у відділенні інтенсивної терапії. До лікарні в Брюсселі вона потрапила напередодні, повідомила в четвер, 22 жовтня, пресслужба МЗС Бельгії. Згідно з повідомленням, стан 45-річної міністерки "відносно добрий".

"Вона не має хронічних хвороб", - зазначили в пресслужбі відомства, однак не повідомили, чи під'єднана Вільмес до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

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Міністерка закордонних справ Бельгії повідомила, що йде на карантин 17 жовтня після позитивного тесту на коронавірус. Того ж дня таке саме повідомлення поширив і австрійський МЗС - міністр Александер Шаллєнберґ (Alexander Schallenberg), ймовірно, заразився коронавірусом під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі. Натомість у Вільмес припускають зараження коронавірусом у колі родини.

Нагадаємо, у квітні про зараження коронавірусом повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Через тяжкий перебіг COVID-19 він перебував у відділенні інтенсивної терапії в лондонській лікарні. На початку жовтня про зараження коронавірусом повідомив президент США Дональд Трамп. Згодом американського лідера госпіталізували, однак у лікарні він перебував недовго - три дні - й невдовзі повернувся до роботи в Білому домі.

Напередодні повідомлялося про зараження COVID-19 у міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана (Jens Spahn).

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