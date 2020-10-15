 Очільник МОЗ ФРН Єнс Шпан заразився коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Новини

Очільник МОЗ ФРН Єнс Шпан заразився коронавірусом

Керівник МОЗ ФРН Єнс Шпан став першим німецьким урядовцем, який заразився коронавірусом. Попри це в уряді Анґели Меркель не планують переходити на карантин.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан перебуває на самоізоляції

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заразився коронавірусом. У середу, 21 жовтня, відомство повідомило, що проведений тест на коронавірус у Єнса Шпана виявився позитивним. Після цього урядовець негайно пішов на домашній карантин.

Згодом сам Шпан розповів таблоїду Bild: "Я перебуваю на самоізоляції вдома і в мене досі спостерігаються тільки симптоми застуди". У міністерстві запевнили, що "негайно" повідомлять усім контактним особам про інфікування міністра.

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Водночас канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) побажала Єнсу Шпану якнайшвидшого одужання, про що розповів офіційний представник німецького уряду на запит агентства новин dpa.

Брав участь у засіданні уряду

Зранку середи Шпан брав участь у засіданні уряду. На поширених кадрах із зустрічі видно, що він носить захисну маску. В самому уряді вже повідомили, що урядовці в жодному разі не будуть іти на карантин. Нарада проводилася з дотриманням правил гігієни і соціальної дистанції, що були розроблені для того, щоб убезпечити від необхідності карантину інших або навіть усіх учасників заходу в разі участі людини, яка згодом матиме позитивний результат на коронавірус, наголосили в уряді ФРН.

Єнс Шпан став першим членом уряду Німеччини, який заразився коронавірусом.

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Штайнмаєр йде на карантин через коронавірус

Як стало відомо, коронавірус було виявлено у особистого охоронця президента ФРН, який є контактною особою першого ступеня.  

У країнах ЄС фіксують добові рекорди зараження коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Німеччини занепокоєний збільшенням кількості інфікувань коронавірусом в країні. В інших країнах ЄС також фіксують добові рекорди заражень на COVID-19.  

ФРН запроваджує обов'язкове тестування на коронавірус подорожніх з 8 серпня

Усі подорожні, які повертаються до ФРН із країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, мають зробити тест. Деякі німецькі аеропорти уже пропонують тестування, але поки що воно добровільне.  

Російська вакцина від COVID-19 може бути небезпечною - МОЗ ФРН

За словами Єнса Шпана, без належних досліджень використання російської вакцини від коронавірусу може бути небезпечним. Натомість у Москві запевняють, що такі твердження є безпідставними.  

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