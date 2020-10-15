Очільник МОЗ ФРН Єнс Шпан заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) заразився коронавірусом. У середу, 21 жовтня, відомство повідомило, що проведений тест на коронавірус у Єнса Шпана виявився позитивним. Після цього урядовець негайно пішов на домашній карантин.

Згодом сам Шпан розповів таблоїду Bild: "Я перебуваю на самоізоляції вдома і в мене досі спостерігаються тільки симптоми застуди". У міністерстві запевнили, що "негайно" повідомлять усім контактним особам про інфікування міністра.

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Водночас канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) побажала Єнсу Шпану якнайшвидшого одужання, про що розповів офіційний представник німецького уряду на запит агентства новин dpa.

Брав участь у засіданні уряду

Зранку середи Шпан брав участь у засіданні уряду. На поширених кадрах із зустрічі видно, що він носить захисну маску. В самому уряді вже повідомили, що урядовці в жодному разі не будуть іти на карантин. Нарада проводилася з дотриманням правил гігієни і соціальної дистанції, що були розроблені для того, щоб убезпечити від необхідності карантину інших або навіть усіх учасників заходу в разі участі людини, яка згодом матиме позитивний результат на коронавірус, наголосили в уряді ФРН.

Єнс Шпан став першим членом уряду Німеччини, який заразився коронавірусом.