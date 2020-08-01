ФРН запроваджує обов'язкове тестування на коронавірус подорожніх з 8 серпня

У Німеччині обов'язкове тестування на коронавірус для всіх мандрівників, які повертаються з країн з підвищеним ризиком зараження, буде запроваджено з 8 серпня. Про це у четвер, 6 серпня, заявив у Берліні міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), передає агенція новин dpa.

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Як повідомлялося, раніше Шпан вже заявляв про необхідність запровадження обов'язкового тестування на коронавірус, але влада не могла визначитися з датою. За словами Шпана, зараз у ФРН існує можливість проводити 1,2 мільйона тестів щотижня, втім, робляться лише близко половини з них.

Шпан попередив, що запровадження обов'язкового тестування супроводжуватиметься встановленням штрафів за невиконання приписів. Втім, суми стягнень за порушення визначатимуть федеральні землі.

Результати тестування в аеропортах викликають занепокоєння

Нагадаємо, раніше частина німецьких аеропортів запровадила безкоштовне тестування на коронавірус для подорожніх, що повертаються з країн із підвищеним рівнем зараження. Їх результати у землі Північний Рейн-Вестфалія викликали стурбованість - виявилося, що близько 2,5 відсотка мандрівників були інфіковані.

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"Це відносно високий показник", - заявив декілька днів тому міністр охорони здоров'я землі Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) в ефірі радіо Deutschlandfunk.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), станом на 6 серпня у Німеччині зафіксовано 214,2 тисячі випадків інфікування коронавірусом, померли від COVID-19 понад 9180 людей.