ФРН запроваджує обов'язкове тестування на коронавірус подорожніх з 8 серпня
Усі подорожні, які повертаються до ФРН із країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, мають зробити тест. Деякі німецькі аеропорти уже пропонують тестування, але поки що воно добровільне.
Аеропорт Дюссельдорфа - столиці землі Північіний Рейн-Вестфалія
У Німеччині обов'язкове тестування на коронавірус для всіх мандрівників, які повертаються з країн з підвищеним ризиком зараження, буде запроваджено з 8 серпня. Про це у четвер, 6 серпня, заявив у Берліні міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), передає агенція новин dpa.
Як повідомлялося, раніше Шпан вже заявляв про необхідність запровадження обов'язкового тестування на коронавірус, але влада не могла визначитися з датою. За словами Шпана, зараз у ФРН існує можливість проводити 1,2 мільйона тестів щотижня, втім, робляться лише близко половини з них.
Шпан попередив, що запровадження обов'язкового тестування супроводжуватиметься встановленням штрафів за невиконання приписів. Втім, суми стягнень за порушення визначатимуть федеральні землі.
Результати тестування в аеропортах викликають занепокоєння
Нагадаємо, раніше частина німецьких аеропортів запровадила безкоштовне тестування на коронавірус для подорожніх, що повертаються з країн із підвищеним рівнем зараження. Їх результати у землі Північний Рейн-Вестфалія викликали стурбованість - виявилося, що близько 2,5 відсотка мандрівників були інфіковані.
"Це відносно високий показник", - заявив декілька днів тому міністр охорони здоров'я землі Карл-Йозеф Лауманн (Karl-Josef Laumann) в ефірі радіо Deutschlandfunk.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), станом на 6 серпня у Німеччині зафіксовано 214,2 тисячі випадків інфікування коронавірусом, померли від COVID-19 понад 9180 людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Tesla упевнено пішла на обгін
У розпал пандемії COVID-19 Tesla стрімко обігнала таких своїх конкурентів Toyota і Volkswagen, здобувши титул найдорожчого автовиробника в світі. При цьому обсяги продажів Tesla в порівнянні з традиційними гігантами є невеликими. У другому кварталі 2020 року акції цієї компанії підскочили більш ніж удвічі. Зокрема, і завдяки заводу Tesla в Шанхаї, який старанно виробляє авто для китайського ринку.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Netflix - "чилити" перед екраном
За перше півріччя цього року на стрімінговий сервіс Netflix підписалось додатково понад 25 мільйонів нових абонентів, оскільки через карантин людям доводилось сидіти вдома і можливості розваг були вкрай обмежені. Капіталізація Netflix сягнула цього року 70 мільярдів доларів. Таким чином, цей сервіс є дорожчим, ніж такі медіа-гіганти як Walt Disney або AT&T, материнська компанія HBO.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Фітнес вдома
Фітнес-стартап Peloton, який виробляє велотренажери, а також пропонує онлайн-заняття з фітнесу, продемонстрував квартальне зростання продажів на рівні 66 відсотків, коли через коронавірус багато хто змушений був залишити свої фінтес-мрії та переключитися на домашні вправи. У квітні Peloton провів найбільше заняття в своїй історії, яке з дому відвідали понад 23 тисячі людей.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Коронавірусні мільярдери
Виконавчий директор фармакомпанії Moderna Стефан Бансель буквально став мільярдером, після того як компанія випустила експериментальну вакцину проти коронавірусу, допущену до клінічних випробувань на людях. Курс акції компанії одразу ж злетів угору. Так само й малайзієць Лім Ві Чай, власник контрольного пакету акцій виробника медичних рукавичок Top Glove, став мільярдером під час пандемії.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вдома на зв'язку
Мало про яку компанію за останні місяці так багато говорили, як про Zoom. У квітні в певні дні її програмами користувалися понад 300 мільйонів людей - разючий приріст до 10 мільйонів користувачів у грудні 2019. Популярності програми Zoom не завадили навіть сумніви щодо захисту даних, які лунали в ЗМІ. Після виходу компанії на біржу минулого року її вартість зросла з 16 до 70 мільярдів доларів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Ігрові прибутки
Комп'ютерні ігри під час локдауну для багатьох були способом відключитися від реальності. Онлайн-ігри на кшталт Call of Duty притягнули десятки мільйонів людей. Остання гра, Animal Crossing виробництва компанії Nintendo, продемонструвала продажі на рівні понад 13 мільйонів штук протягом шести тижнів після випуску в березні. Зріс і попит на ігрові приставки – Switch, Xbox та PlayStation
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Вперед на вітрилах стрімінгу
База платних підписників шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify в першому кварталі 2020 року на тлі пандемії зросла до 130 мільйонів людей. Окремо компанія відзначила збільшення програвання музики через ігрові приставки на кшталт Xbox та PlayStation. На американських біржах акції Spotify демонструють одні з найкращих показників цього року.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Домашній бізнес
Пандемія сприяла посиленню позицій компаній, чий бізнес повністю зосереджений онлайн та включає онлайн-комунікацію, дистанційну роботу та проведення транзакцій. Компанії на кшталт Apple, Microsoft, Amazon та Facebook були за останні місяці основними рушійними силами американських біржових індексів. Приріст продемонстрували також сервіс онлайн-платежів PayPal та клауд-комп'ютингова компанія Twilio.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Порожні полиці
Роздрібні торговельні мережі на кшталт німецької Rewe чи французької Carrefour під час перших тижнів карантину пережили справжню навалу покупців, які зметали з полиць численні товари. Це сприяло підвищеному попиту на акції роздрібних продовольчих компаній. Підвищення попиту на товари спостерігають і онлайн-торгівці на кшталт Amazon, адже багато наляканих вірусом покупців досі уникають магазинів.
Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla
Безпека передусім
Попит на продукцію виробників масок, дезінфекційних засобів та серветок під час пандемії COVID-19 зростає надзвичайними темпами. Серед тих, хто чи не найбільше у виграші від цього, - компанія 3M Corp., яка, серед іншого, виробляє захисні маски.