Італія погрожує Ryanair забороною на польоти через порушення правил ковід-безпеки

Національне управління цивільної авіації Італії (ENAC) у середу, 5 серпня, попередило ірландську бюджетну авіакомпанію Ryanair, що може призупинити виданий лоукостеру дозвіл на здійснення перельотів в країні через порушення правил безпеки, спрямованих на захист від коронавірусу.

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Відомство звинуватило ірландську авіакомпанію в "неодноразових порушеннях санітарних правил COVID-19, що діють на даний час і запроваджених італійським урядом для захисту здоров'я пасажирів".

Йдеться, зокрема, про недотримання принципів соціального дистанціювання і порядку дій, запропонованих співробітникам в ситуаціях, коли виконання цих умов з об'єктивних причин неможливо. Якщо Ryanair не усуне порушення, "вся її авіаційна діяльність в повітряних гаванях країни буде припинена", йдеться в повідомленні, передає агенція AFP.

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Своєю чергою, в Ryanairвідкидають звинувачення італійського регулятора і стверджують, що роблять все можливе для захисту пасажирів.

"Заяви ENAC не відповідають дійсності. Ryanair повністю дотримується заходів, встановлених італійським урядом, і наші клієнти можуть бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб зменшити взаємодію як на наших літаках, так і в аеропортах для захисту здоров'я наших пасажирів", - відповіла авіакомпанія.