 Штайнмаєр йде на карантин через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Штайнмаєр йде на карантин через коронавірус

Як стало відомо, коронавірус було виявлено у особистого охоронця президента ФРН, який є контактною особою першого ступеня.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (архівне фото)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (архівне фото)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) йде на самоізоляцію і найближчим часом буде працювати вдома, передає агентство dpa.

Як повідомили у суботу, 17 жовтня, у пресслужбі німецького президента, коронавірус було виявлено у особистого охоронця Штайнмаєра, який є контактною особою першого ступеня. У пресслужбі додали, що сам президент ФРН вже зробив тест на коронавірус, але результатів поки немає.

Читайте також: Коронавірус: у Німеччині третій день поспіль - рекордне число нових випадків

Як повідомлялося, у суботу канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) звернулася до жителів країни із закликом дисципліновано дотримуватися протиепідемічних заходів, аби стримати поширення коронавірусу у ФРН.

"Зустрічайтеся із відчутно меншою кількістю людей, удома чи за межами домівки. Я прошу вас: відмовтеся від будь-якої подорожі, яка не є справді необхідною, від кожного святкування, яке не є справді необхідним", - сказала канцлерка, закликавши усіх якомога більше часу проводити вдома. Вона наголосила, що зараз важливий кожен день у намаганні стримати неконтрольоване поширення коронавірусу.

Цієї суботи у Німеччині повідомили про 7830 нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Це стало новим рекордом з моменту початку епідемії COVID-19 у країні.

При цьому рекордні показники фіксуються вже три дні поспіль. Напередодні повідомлялося про 7334 нові випадки COVID-19, а днем раніше - 6638 випадків. Для порівняння: ще минулої суботи цей показник становив 4721 нових заражень коронавірусом за добу.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


Дивитись відео 05:20

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

 

Також за темою

Deutschland Frankfurt a.M. Flughafen | Coronavirus | Test

Коронавірус: у Німеччині третій день поспіль - рекордне число нових випадків 17.10.2020

У Німеччині повідомили про 7830 нових випадків зараження коронавірусом за добу, що є рекордним показником. Найвище добове число інфікувань у країні фіксують третій день поспіль.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Німеччина знову прийматиме важких хворих з коронавірусом з інших країн ЄС 16.10.2020

Навесні під час першої хвилі пандемії COVID-19 німецькі клініки прийняли понад 230 пацієнтів з Італії, Франції та Нідерландів.

Symbolbild Mehr als 5000 Neuinfektionen in Deutschland

Коронавірус у Німеччині: зафіксовано рекордну добову кількість нових випадків 15.10.2020

У Німеччині зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу - 6638. Померли 33 людини, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

Реклама

Докладно

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy (picture-alliance/NurPhoto/Str)

Гра в народну демократію як виборча технологія

20 років тому тодішній президент України Леонід Кучма на всеукраїнському референдумі вже про це запитував.  

У Росії вже роблять щеплення проти COVID-19

Щ варто знати про російську вакцину (відео)

В Україні не виключають закупівлю російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу. Чи безпечно її колоти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  