 Бориса Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

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Новини

Бориса Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії

Хворий на COVID-19 прем'єр Великобританії Борис Джонсон більше не перебуває у відділені інтенсивної терапії. Його стан покращується, запевнили на Даунінг-стріт.

Борис Джонсон

Перебуваючи на домашньому карантині, Борис Джонсон брав участь у різних заходах у режимі відеоконференції

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії, де він досі перебував через загострення COVID-19, у звичайну палату. Про це ввечері четверга, 9 квітня, повідомила пресслужба британського уряду.

Згідно з поширеною з Даунінг-стріт заявою, Джонсон "покинув відділення інтенсивної терапії і переведений в палату, де на ранньому етапі одужання за його станом пильнуватимуть".

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Раніше цього дня міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, який тимчасово почасти перебрав на себе обов'язки прем'єра, повідомляв, що стан Джонсона демонструє "позитивні зрушення".

Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Вже 7 квітня через загострення хвороби 55-річного британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії, де він отримував кисневу підтримку.

Про зараження Джоносна коронавірусом стало відомо 27 березня. Відтоді й до госпіталізації британський прем'єр-міністр керував урядом дистанційно.

Згідно з останніми даними університету імені Джонса Хопкінса, у Великобританії зафіксовано більше 61,5 тисячі інфікувань новим коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 7,1 тисячі людей померли внаслідок викликаної ним хвороби COVID-19, а 357 одужали.

DW.COM

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон потрапив до лікарні через коронавірус

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Прем'єр Великобританії Борис Джонсон отримує кисневу підтримку у реанімаційному відділенні лікарні в Лондоні, де він перебуває з діагнозом COVID-19, але йому поки не потрібен апарат штучної вентиляції легень. (07.04.2020)  

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