Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона перевели з відділення інтенсивної терапії, де він досі перебував через загострення COVID-19, у звичайну палату. Про це ввечері четверга, 9 квітня, повідомила пресслужба британського уряду.

Згідно з поширеною з Даунінг-стріт заявою, Джонсон "покинув відділення інтенсивної терапії і переведений в палату, де на ранньому етапі одужання за його станом пильнуватимуть".

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Раніше цього дня міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, який тимчасово почасти перебрав на себе обов'язки прем'єра, повідомляв, що стан Джонсона демонструє "позитивні зрушення".

Нагадаємо, 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через стійкі симптоми COVID-19 після 10 днів з часу тестування. Вже 7 квітня через загострення хвороби 55-річного британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії, де він отримував кисневу підтримку.

Про зараження Джоносна коронавірусом стало відомо 27 березня. Відтоді й до госпіталізації британський прем'єр-міністр керував урядом дистанційно.

Згідно з останніми даними університету імені Джонса Хопкінса, у Великобританії зафіксовано більше 61,5 тисячі інфікувань новим коронавірусом SARS-CoV-2. Понад 7,1 тисячі людей померли внаслідок викликаної ним хвороби COVID-19, а 357 одужали.