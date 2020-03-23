Прем'єр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пішов на домашній карантин через виявлення в нього коронавірусу. Про це Джонсон заявив під час зробленого в п'ятницю, 27 березня, відеозвернення.

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За словами самого Джонсона, впродовж останньої доби він демонстрував "легкі симптоми" захворювання, після чого проведений тест підтвердив наявність у нього коронавірусу. Керівник британського уряду визнав, зокрема, що він має температуру та постійний кашель.

Як повідомив речник британського уряду, тест на коронавірус Джонсон провів за порадою лікаря, передає інформагенція Reuters.

Попри це Джонсон запевнив, що він і надалі працюватиме з урядом завдяки "дивовижним можливостям, що надає сучасна технологія", цитує агенція новин AP.

Нагадаємо, 23 березня Джонсон оголосив запровадження жорстких обмежень на свободу пересування громадян з метою зупинити подальше поширення коронавірусу.