Борис Джонсон керує урядом Великобританії з лікарні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у понеділок, 6 квітня, надаліперебуває у лікарні, куди він потрапив через інфікування новим коронавірусом. Попри це надалі керуватиме урядом дистанційно, як він уже робив це з домашнього карантину, повідомив міністр з комунальних справ Роберт Дженрік, цитує агенція новин Reuters.

Дженрік запевнив, що госпіталізація Джонсона не була надзвичайною ситуацією і незабаром британський прем'єр повернеться у свою резиденцію на Даунінг-стріт. Зазначається, що сьогодні Джонсон має пройти рутинні медичні обстеження.

Водночас газета The Times повідомила, що в лікарні Джонсону надали додатковий кисень для полегшення дихання.

Очікується, що цього ж дня міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб головуватиме на кризовому засіданні уряду у зв'язку з пандемією коронавірусу. Саме Рааб має взяти на себе обов'язки прем'єра, якщо Борис Джонсон за станом здоров'я не зможе їх виконувати.

Нагадаємо, напередодні прем'єра Бориса Джонсона госпіталізували на лікарняний стаціонар через те, що в нього зберігаються стійкі симптоми COVID-19 після десяти днів з часу тестування.

55-річний прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що інфікувався COVID-19, 27 березня. В оприлюдненому тоді відеозверненні він додав, що працюватиме надалі, перебуваючи на домашньому карантині. Джонсон зазначив, що у нього розвинулися легкі симптоми нового коронавірусу, серед яких температура та постійний кашель.

Дивитись відео 05:40 Поділитись Як не збожеволіти в самоізоляції через коронавірус (06.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3aUh4 Як не збожеволіти в самоізоляції через коронавірус (06.04.2020)