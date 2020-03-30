Прем'єр Великобританії Борис Джонсон потрапив до лікарні через коронавірус

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон потрапив до лікарні через хворобу COVID-19, яку викликає новий коронавірус. Попри те, що про зараження Джонсона стало відомо понад тиждень тому, в нього досі залишаються стійкі симпоми захворювання. Про це повідомила пресслужба британського уряду в неділю ввечері, 5 квітня.

"Це профілактичний крок, оскільки у прем'єр-міністра зберігаються стійкі симптоми коронавірусу через десять днів після тестування", - йдеться у повідомленні.

55-річний прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що інфікувався COVID-19, 27 березня. В оприлюдненому тоді відеозверненні він додав, що працюватиме надалі, перебуваючи на домашньому карантині. Джонсон зазначив, що у нього розвинулися легкі симптоми нового коронавірусу, серед яких температура та постійний кашель.

Крім того, COVID-19 також інфікувався міністр охорони здоров'я Великобританії Мей Метью Генкок.

Історичне звернення королеви Єлизавети II до нації

У свою чергу, королева Великобританії Єлизавета II вчетверте за своє 68-річне правління звернулась до британців у відеозверненні, яке оприлюднили 5 квітня. У ньому королева наголосила на впевненості у перемозі над COVID-19 та додала, що спалах нового вірусу можна подолати "колективними зусиллями".

Згідно з даними американського Університету імені Джонса Гопкінса, станом на ранок понеділка, 6 квітня, у Великобританії зафіксовано понад 48 тисяч інфікувань коронавірусом. Дещо менше п'яти тисяч людей померли внаслідок хвороби COVID-19, водночас 229 - одужали.

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