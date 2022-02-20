Єлизавета ІІ - британська королева. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлизавета ІІ".

Єлизавета ІІ є королевою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 15-ти країн Співдружності націй. Вона перебуває на троні з 1952 року - довше, ніж будь-який інший британський монарх, котрий правив до неї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.