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Єлизавета ІІ - британська королева. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлизавета ІІ".
Єлизавета ІІ є королевою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 15-ти країн Співдружності націй. Вона перебуває на троні з 1952 року - довше, ніж будь-який інший британський монарх, котрий правив до неї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.