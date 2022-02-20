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Єлизавета ІІ

Єлизавета ІІ - британська королева. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єлизавета ІІ".

Єлизавета ІІ є королевою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 15-ти країн Співдружності націй. Вона перебуває на троні з 1952 року - довше, ніж будь-який інший британський монарх, котрий правив до неї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19

Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19 20.02.2022

95-річна британська королева Єлизавета II, яка була щеплена трьома дозами вакцини від коронавірусу, захворіла на COVID-19. Вона відчуває легкі симптоми, схожі на застуду.
У Великобританії відзначають 70-річчя вступу на престол Єлизавети II

У Великобританії відзначають 70-річчя вступу на престол Єлизавети II 06.02.2022

Королева Єлизавета II подякувала підданим за підтримку та попросила вважати дружину принца Чарльза королевою-консортом після його сходження на трон. Головні урочистості з нагоди 70-річного ювілею відбудуться у червні.
Затриманий у Віндзорському замку міг планувати вбивство британської королеви

Затриманий у Віндзорському замку міг планувати вбивство британської королеви 27.12.2021

Житель Саутгемптона, перед тим як проникнути на територію замку, поширив в інтернеті відео, де розказав про план убити Єлизавету II. Він пояснив це помстою за бійню в Індії 1919 року, пише The Sun.
Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності

Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності 24.08.2021

Низка світових лідерів надіслали президенту України Володимиру Зеленському привітання з 30-річчям незалежності. Українцям бажають наполегливості у впровадженні реформ і щасливого майбутнього.
Єлизавета II прийняла Анґелу Меркель у Віндзорському замку

Єлизавета II прийняла Анґелу Меркель у Віндзорському замку 02.07.2021

Анґела Меркель здійснює візит до Великобританії незадовго до закінчення своєї каденції на посаді канцлерки Німеччини. Вона утретє побувала на аудієнції в королеви Єлизавети II.
У Меган Маркл і принца Гаррі народилася дівчинка

У Меган Маркл і принца Гаррі народилася дівчинка 06.06.2021

Меган Маркл народила дівчинку 4 червня, її назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани.
У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа

У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа 17.04.2021

Церемонія прощання з чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом відбулася у Віндзорському замку. Після відспівування в каплиці Святого Георгія труну з тілом принца помістили в королівську усипальницю.
У тіні королеви: життя принца Філіпа у фотографіях

У тіні королеви: життя принца Філіпа у фотографіях 10.04.2021

У Віндзорському замку 9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Герцог Единбурзький не дожив два місяці до свого 100-річчя.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея) 09.04.2021

У Віндзорському замку 9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Герцог Единбурзький не дожив два місяці до свого 100-річчя.
Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп

Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп 09.04.2021

Незадовго до смерті принц Філіп кілька тижнів провів у лікарні. Чоловік Єлизавети ІІ помер у віці 99 років. Він був найдовше принцом-консортом в історії Сполученого Королівства.
Гучні скандали британської королівської родини (фотогалерея)

Гучні скандали британської королівської родини (фотогалерея) 11.03.2021

Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.
Гучні скандали Букінгемського палацу: коли доводилося червоніти королівській родині Великобританії

Гучні скандали Букінгемського палацу: коли доводилося червоніти королівській родині Великобританії 11.03.2021

Скандали регулярно трапляються з членами британської королівської родини. Інтерв'ю принца Гаррі та Меган із закидами расизму - лише один з останніх. До цього меншканцям Букінгемського палацу доводилося червоніти не раз.
Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили членів королівської родини в расизмі

Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили членів королівської родини в расизмі 08.03.2021

Меган Маркл стверджує, що під час її першої вагітності члени королівської родини переймалися кольором шкіри майбутнього сина. Імен цих членів родини Меган та принц Гаррі не назвали.
Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно відмовилися від королівських обов'язків

Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно відмовилися від королівських обов'язків 19.02.2021

Принц Гаррі та та його дружина Меган Маркл підтвердили королеві Єлизаветі, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини. У пари був рік, щоб переглянути своє рішення.
У Великобританії набула чинності угода про відносини з ЄС після Brexit

У Великобританії набула чинності угода про відносини з ЄС після Brexit 31.12.2020

Угода регулює подальші відносини Лондона і Брюсселя після виходу Великобританії з Євросоюзу. У ЄС її ще має ратифікувати Європарламент, однак Євросоюз з 1 січня також застосовуватиме угоду.
Принц Вільям та Кейт прийняли подружжя Зеленських у Букінгемському палаці

Принц Вільям та Кейт прийняли подружжя Зеленських у Букінгемському палаці 07.10.2020

Королівська родина Великобританії провела перший за час пандемії COVID-19 захід у Букінгемському палаці - принц Вільям та його дружина Кейт зустрілися з гостями з України - Володимиром та Оленою Зеленськими.
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