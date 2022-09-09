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Король Чарльз ІІІФото: Henry Nicholls/WPA Pool/Getty Images
ПолітикаВеликобританія

Чарльз і халепи. Портрет нового британського короля

Роберт Мадж | Валерій Сааков
50 хв. тому

Чарльз ІІІ стане найстарішим британським монархом на час вступу на престол. Утім, на нього чекає ще багато викликів.

https://www.dw.com/uk/carlz-i-halepi-portret-novogo-britanskogo-korola/a-63069795

Протягом 63 років він мав титул принца Вельського. А тепер - у віці 73 років - принц Чарльз став найстарішим спадкоємцем британського престолу, на який він зійде вже як король Чарльз III.

"Коронація добре спланована - як і похорон королеви Єлизавети, - написав у відповідь на запит DW політолог з Університетського коледжу Лондона Роберт Хейзелл. - Однак, багато залежатиме від того, як громадськість відреагує на коронацію Чарльза і якою буде підтримка уряду".

Життя у королівській родині

Принц Чарльз мав досить часу, щоб звикнути до життя, коли постійно перебуваєш у центрі уваги. 1970 року він здобув ступінь бакалавра з історії у Трініті-коледжі в Кембриджі. Потім розпочав військову кар'єру, зокрема командував мінним тральником HMS Bronington.

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Влітку 1981 року він одружився з 20-річною Діаною Спенсер, що викликало неабиякий резонанс. Принцеса Діана була надзвичайно популярна й постійно перебувала під пильною увагою папараці й жовтої преси. Життя їх не складлося і 1996 року вони розлучилися. Через рік Діана загинула в жахливій автокатастрофі.

Кажуть, що Чарльз одного разу сказав Діані: "Ти серйозно сподіваєшся, що я стану першим принцом Вельським, який не мав коханки?" І так, зі своєю багаторічною коханкою Каміллою Паркер Боулз він зміг одружитися 2005 року.

Принц Чарльз і принцеса Діана
Принц Чарльз і принцеса Діана (листопад 1988 року)Фото: picture-alliance / dpa

Загалом нам відомі дві сторони Чарльза: з одного боку, ловелас, а з другого - філантроп. Крім заснованого ним у 1976 році благодійного Фонду принца Вельського Чарльза, що підтримує знедолених підлітків та молодих людей, він також всіляко сприяє ініціативам у галузі мистецтва.

Однак найбільшою пристрастю Чарльза став захист довкілля та боротьба зі змінами клімату. З 2007 року він бере участь у проєкті з захисту тропічних лісів. У його рамках Чарльзу вдалося заручитися підтримкою компаній, політиків та багатьох знаменитостей. Одна з цілей - підвищити поінформованість про необхідність протидії вирубці тропічних лісів.

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А вже на королівському престолі Чарльз, ймовірно, продовжить кампанію за релігійну різноманітність і мультикультурну сучасну Британію. Він уже заздалегідь оголосив, що його коронація стане подією для багатьох конфесій.

Не стояв осторонь політики

Проте Чарльзу рідко вдається залишатися неупередженим у політичних чи соціальних питаннях. У минулому він не приховував своїх поглядів.

Його брак нейтралітету особливо проявився у справі про так звані "Пам'ятки чорного павука". Газета Guardian опублікувала ці записки, що показують, як Чарльз намагався вплинути на урядовців та інших політиків. Питання були різні: порятунок тих видів риб, яким загрожує вимирання, замовлення військового оснащення для військ в Іраку або відстріл борсуків, щоб зупинити поширення туберкульозу серед худоби. Публікація спричинила тривалий судовий позов.

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Як король, Чарльз муситиме стримувати подібні свої схильності, запевняє політолог Хейзелл. "Монарх має бути беззастережно нейтральним з усіх політичних питань, як це робила королева. Чарльз матиме можливість висловити свою думку на щотижневій аудієнції з прем'єр-міністром. Але він повинен буде дотримуватися своїх конституційних прав: консультуватися, заохочувати й застерігати", - пояснює експерт. В іншому разі, не виключає Хейзелл, "уряд нагадає йому про обов'язки конституційного монарха".

Чарльз ІІІ відомий своєю боротьбою за захист клімату
На престолі королю Чарльзу ІІІ доведеться миритися з британськими законами, що забороняють монаршим особам втручатися в справи урядуФото: picture-alliance/ dpa

Причетний до скандалів

У 2017 році ім'я Чарльза випливло в так званих "Райських документах". Тоді унаслідок витоку даних, громадськості стали відомі імена політиків, підприємців та знаменитостей, котрі здійснювали сумнівні офшорні фінансові оборудки. У його випадку, ймовірно, йшлося про компанію, яка працює на Бермудах. Згідно зі документами, Чарльз нібито наполягав на змінах у кліматичній політиці у 2007 році, але не розкрив, що він отримає вигоду від цих змін через свій офшорний бізнес. Своєю чергою, Чарльз заявив, що не має прямого стосунку до офшорного рахунку.

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Нещодавно резонанс у суспільстві спричинили чергові викриття у королівському "грошовому скандалі". Стверджується, що багаті іноземці отримували пільги в обмін на пожертвування до Фонду принца Вельського Чарльза. В одному випадку йдеться про саудівського магната, який був посвячений у лицарі за свої послуги, а в іншому стверджується, що російському банкіру пообіцяли зустріч із Чарльзом.

Викриття призвели до відставки трьох ключових співробітників благодійної організації, включаючи близького соратника Чарльза Майкла Фосетта. Головний виконавчий директор благодійної організації спочатку пішов у відставку "тимчасово". Сам Чарльз заперечує свою поінформованість про ймовірні дії.

Спостерігачі зауважують, що Чарльз повинен уникати подібних інцидентів, якщо він хоче залучити громадську думку на свій бік. Або, як висловився політолог Хейзелл, те, яке визнання отримає Чарльз і наскільки він буде популярним, залежить від того, "чи потрапить Чарльз у халепу і які непередбачені події стануться".

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