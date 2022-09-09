Світ сумує за королевою Великобританії Єлизаветою II

Політики всього світу висловлюють співчуття королівській сім'ї та підданим Великобританії через смерть королеви Єлизавети II.

Лідери багатьох держав зі скорботою відреагували на смерть королеви Великобританії Єлизавети II 8 вересня, яка керувала країною протягом 70 років.

Найсумніший день для Сполученого королівства

Наступник престолу король Карл III назвав смерть матері "моментом найбільшої скорботи" для королівської родини. "Для мене буде великою підтримкою усвідомлювати повагу і любов, якими настільки широко користувалася королева", - йдеться в його заяві.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який допрацював на посаді 6 вересня, зазначив, що через всі 70 років правління Єлизавета II "пронесла свою усмішку, теплоту та м'який гумор, поширюючи цю магію на все Сполучене королівство". "Це найсумніший день для нашої країни, тому що вона мала унікальну і просту здатність робити нас щасливими. За це ми її любили", - зазначив він.

Нова прем'єрка Ліз Трасс, яку королева встигла призначити за два дні до своє смерті, назвала Єлизавету II "самим духом Великобританії", а 8 вересня - "днем великої втрати" та "кінцем другої єлизаветинської епохи".

Ціла епоха

Президент США Джо Байден у своїй заяві зауважив, що Єлизавета II "сформувала своїм правлінням цілу епоху". "У постійно змінюваному світі її присутність була джерелом комфорту і гордості для поколінь британців, включаючи багатьох, хто ніколи не бачив свою країну без неї. Незмінне захоплення королевою Єлизаветою II об'єднувало людей всієї Співдружності націй", - наголосив він.

Президент США Джо Байден пише співчуття щодо смерті королеви Великобританії Єлизавети ІІ Фото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала королеву "однією з найшанованіших осіб у світі".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав Єлизавету II жінкою, яка "вплинула на формування цілого століття", а канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) - "зразком і натхненням для мільйонів". "Її внесок у німецько-британське примирення після жахів Другої світової війни залишиться в пам'яті. Її не вистачатиме, як і її прекрасного почуття гумору", - йдеться в заяві Шольца.

Співчуття британцям висловив і президент РФ Володимир Путін.

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Служіння британському народу

Висловили співчуття й члени інших європейських королівських родин. Король Нідерландів Віллем-Олександр зазначив, що Єлизавета II "присвятила все своє життя служінню британському народу". Король Іспанії Філіп VI наголосив, що її "згадуватимуть з любов'ю".

Натовп біля Букінгемського палацу після оголошення про смерть британської королеви Єлизавети ІІ Фото: Leon Neal/Getty Images

Свої співчуття на адресу королівського дому та британського народу висловили лідери й інших держав та інституцій.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш назвав королеву Великобританії великим другом ООН протягом десятиліть і зазначив, що її лідерство та самовідданість викликали захоплення всього світу.

Папа Римський Франциск у своїй телеграмі зі співчуттями написав, що приєднується до молитов про вічний спокій Єлизавети II та віддає належне "її життю, присвяченому невпинному служінню благу британського народу та Співдружності, її зразковій прихильності до обов'язку, її непохитній вірі в Ісуса Христа".

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