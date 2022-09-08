Зеленський про смерть Єлизавети II: Непоправна втрата

Президент України вважає смерть Єлизавети II непоправною втратою. У Великобританії та усіх країнах Співдружності Націй оголошено десятиденну жалобу у зв’язку зі смертю королеви.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівський родині і народу Великобританії у зв'язку із смертю королеви Великобританії Єлизавети II. "З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами", - написав він у Twitter у четвер, 8 серпня.

Єлизавета II померла у віці 96-років у своїй шотландської резиденції, замку Балморал. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька - короля Георга VI - і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим терміном правління.

У Великобританії також усіх країнах Співдружності Націй оголошений десятиденний траур у зв'язку зі смертю королеви. Новим королем Великобританії стане син Єлизавети Чарльз, який зійде на престол під ім'ям Карл III, повідомляє The Telegraph. Його коронація відбудеться пізніше.

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