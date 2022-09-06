  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Liz Truss Premierministerin UK
Фото: Frank Augstein/AP/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністеркою Великобританії

Тетяна Кирилюк
30 хв. тому

На посаду Ліз Трасс призначила королева Єлизавета II під час аудієнції у своєму маєтку Балморал у Шотландії та попросила її сформувати новий уряд.

https://www.dw.com/uk/liz-trass-oficijno-stala-premerministerkou-velikobritanii/a-63032260

Колишня міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у вівторок, 6 вересня, стала прем'єр-міністеркою Великобританії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд. 

"Її Величність попросила її (Ліз Трасс - Ред.) сформувати новий уряд. Пані Трасс прийняла пропозицію Її Величності та була призначена прем'єр-міністеркою і першим лордом казначейства", - повідомляється у Twitter королівської родини.

Офіційна церемонія вперше за 70 років правління королеви відбулася у шотландській резиденції англійських королів, замку Балморал, а не у Букінгемському палаці у Лондоні, як раніше. На такий крок пішли для того, аби мінімізувати поїздки Єлизавети ІІ, а також з огляду на щільний графік королеви, пише агенція AP. 

Ліз Трасс та королева Єлизавета II під час аудієнції у маєтку Балморал у Шотландії
Ліз Трасс та королева Єлизавета II під час аудієнції у маєтку Балморал у ШотландіїФото: Jane Barlow/ ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Перед цим королева Єлизавета ІІ офіційно прийняла заяву про відставку вже колишнього прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона.

Читайте також: Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

Перемога у голосуванні за пост глави Консервативної партії

Напередодні Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії, яку до цього очолював Борис Джонсон. Лідер партії, яка має більшість у нижній палаті британського парламенту, за національним законодавством, де-факто є прем'єр-міністром. Зараз більшість - у консерваторів. Таким чином Трасс замінила на посаді Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку.

Читайте також: Друг чи ворог: Макрон відповів кандидатці в прем'єри Великобританії

47-річна Трасс до того як очолити МЗС Великобританії працювала міністеркою в справах жінок і рівних можливостей та міністеркою довкілля, продовольства і сільських справ в британському уряді. Саме її кандидатуру на свою заміну підтримував Джонсон.

На Трасс чекають серйозні внутрішньополітичні виклики, зокрема підвищення вартості життя у Великобританнії, ріст цін на енергоносії через війну Росії в Україні, проблеми на ринку праці та необхідність реформувати національну систему охорони здоров'я через брак кадрів.

Очікується, що новопризначена прем'єрка представить свою програму у четвер, 8 вересня. 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Liz Truss Premierministerin UK

Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністеркою Великобританії

Політика
30 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

FAKE NEWS

Феномен у ФРН: фейкові сайти, що імітують відомі медіабренди

Феномен у ФРН: фейкові сайти, що імітують відомі медіабренди

ЗМІ
45 хв. тому
Протест проти зростання цін на енергоносії та подорожчання життя (Лейпциг, 5 вересня 2022 року)

Як війна в Україні повернула понеділкові демонстрації до ФРН

Як війна в Україні повернула понеділкові демонстрації до ФРН

Політика
1 год. тому
Вулиця Пушкіна в Ризі

Чому в Латвії зносять пам'ятники та змінюють назви вулиць

Чому в Латвії зносять пам'ятники та змінюють назви вулиць

Історія
7 год. тому
Українські біженки на екскурсії в Кельні

Як українські біженці в Німеччині замінили туристів із Росії

Як українські біженці в Німеччині замінили туристів із Росії

Панорама
7 год. тому
Жозеп Боррель та Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС

У ЄС не поспішають з датою переговорів про вступ України

У ЄС не поспішають з датою переговорів про вступ України

Політика
18 год. тому
Поліцейські у Ніцці, 15 липня 2016 року

Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Тероризм
22 год. тому
На головну сторінку