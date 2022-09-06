Ліз Трасс офіційно стала прем'єр-міністеркою Великобританії

На посаду Ліз Трасс призначила королева Єлизавета II під час аудієнції у своєму маєтку Балморал у Шотландії та попросила її сформувати новий уряд.

Колишня міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у вівторок, 6 вересня, стала прем'єр-міністеркою Великобританії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд.

"Її Величність попросила її (Ліз Трасс - Ред.) сформувати новий уряд. Пані Трасс прийняла пропозицію Її Величності та була призначена прем'єр-міністеркою і першим лордом казначейства", - повідомляється у Twitter королівської родини.

Офіційна церемонія вперше за 70 років правління королеви відбулася у шотландській резиденції англійських королів, замку Балморал, а не у Букінгемському палаці у Лондоні, як раніше. На такий крок пішли для того, аби мінімізувати поїздки Єлизавети ІІ, а також з огляду на щільний графік королеви, пише агенція AP.

Ліз Трасс та королева Єлизавета II під час аудієнції у маєтку Балморал у Шотландії Фото: Jane Barlow/ ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Перед цим королева Єлизавета ІІ офіційно прийняла заяву про відставку вже колишнього прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона.

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Перемога у голосуванні за пост глави Консервативної партії

Напередодні Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії, яку до цього очолював Борис Джонсон. Лідер партії, яка має більшість у нижній палаті британського парламенту, за національним законодавством, де-факто є прем'єр-міністром. Зараз більшість - у консерваторів. Таким чином Трасс замінила на посаді Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку.

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47-річна Трасс до того як очолити МЗС Великобританії працювала міністеркою в справах жінок і рівних можливостей та міністеркою довкілля, продовольства і сільських справ в британському уряді. Саме її кандидатуру на свою заміну підтримував Джонсон.

На Трасс чекають серйозні внутрішньополітичні виклики, зокрема підвищення вартості життя у Великобританнії, ріст цін на енергоносії через війну Росії в Україні, проблеми на ринку праці та необхідність реформувати національну систему охорони здоров'я через брак кадрів.

Очікується, що новопризначена прем'єрка представить свою програму у четвер, 8 вересня.