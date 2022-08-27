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Еммануель Макрон і Ліз Трасс
Еммануель Макрон і Ліз Трасс
ПолітикаВеликобританія

Друг чи ні: Макрон відповів кандидатці в британські прем'єри

Євгенія Наконечна
59 хв. тому

Одна з двох претендентів на посаду британського прем'єра Ліз Трасс не змогла відповісти, чи є президент Франції другом її країни. Еммануель Макрон відповів, що не сумнівається "ні на секунду".

https://www.dw.com/uk/drug-ci-vorog-makron-vidpoviv-kandidatci-v-premeri-velikobritanii/a-62949615

Фаворитка на посаду прем'єр-міністра Великобританії замість Бориса Джонсона, чинна міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс не змогла відповісти, чи є президент Франції Еммануель Макрон другом Сполученого Королівства чи ворогом. Макрон же зауважив, що не сумнівається в своїй відповіді "ні на секунду".

Під час агітаційного заходу ввечері 25 серпня журналісти запитали в Трасс: "Президент Макрон - друг чи ворог?". Вона відповіла: "Час покаже. Але якщо я стану прем'єр-міністром, я буду судити його за вчинками, а не за словами".

26 серпня під час офіційного візиту до Алжиру Макрону розповіли про цей коментар і попросили відреагувати на нього. Президент Франції зробив паузу перш ніж відповісти. 

"Слухайте, це завжди погано втрачати орієнтири в житті. Якщо Франція та Великобританія не можуть сказати, чи є вони друзями чи ворогами, тоді на нас чекають серйозні проблеми", - сказав він. Макрон додав, що хто би не виграв у Великобританії, він не сумніватиметься у своїй відповіді "ні на секунду": "Британський народ, Сполучене Королівство, є дружньою, сильною та союзницькою нацією, незалежно від своїх лідерів, а іноді навіть попри своїх лідерів чи невеликі помилки, які вони можуть зробити, виступаючи".

Ситуацію спробував залагодити і чинний британський прем'єр, навіть перейшовши трохи на французьку. "Я думаю, що у мене завжди були дуже хороші стосунки з Еммануелем Макроном. Еммануель Макрон est un très bon buddy de notre pays (дуже хороший приятель нашої країни. - Ред.)", - сказав Джонсон.

Відносини між двома країнами напружились після виходу Великобританії з Європейського Союзу в 2020 році. Сусіди  також сварилися через імміграцію та торгівлю в Ірландському морі після Brexit. Великобританія навіть розгорнула Королівський флот під час суперечки щодо рибальства.

Наступника Джонсона мають оголосити 5 вересня. За цю посаду змагається Трасс і колишный міністр фінансів Ріші Сунак.

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