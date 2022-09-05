  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Ліз Трасс
Ліз Трасс Фото: Jacob King/REUTERS
ПолітикаВеликобританія

Офіційно: Новою прем'єркою Великобританії стане Ліз Трасс

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії, який очолить британський уряд замість Бориса Джонсона.

https://www.dw.com/uk/oficijno-liz-trass-stane-novou-premerministerkou-velikobritanii/a-63020738

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії Великобританії. Про це офіційно оголосили в понеділок, 5 вересня, повідомляє агенція Reuters.

За посаду змагалися восьмеро кандидатів. У фінальному раунді Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з результатом у понад 81 тисячу голосів партійців проти трохи більше 60 тисяч.

Лідер партії, яка має більшість у нижній палаті британського парламенту, за національним законодавством, де-факто є прем'єр-міністром. Зараз більшість - у консерваторів. Таким чином Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку.

47-річна Трасс до того як очолити МЗС Великобританії працювала міністеркою в справах жінок і рівних можливостей та міністеркою довкілля, продовольства і сільських справ в британському уряді. Саме її кандидатуру на свою заміну підтримував Джонсон.

У вівторок, 6 вересня, Джонсон і Трасс відправляться до шотландської резиденції англійських королів, замок Балморал, на зустріч із королевою Великобританії Єлизаветою II. Очікується, що там королева офіційно прийме відставку Джонсона та призначить Трасс новою прем'єркою, попросивши її сформувати новий уряд.

Читайте також: Ліз Трасс єдина з кандидатів у британські прем'єри готова зустрічатися з Путіним

Відставка Джонсона

7 липня, Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Цьому рішенню передувало понад 50 відставок в уряді та парламентському апараті партії за два дні на тлі секс-скандалу, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера. Згодом з'ясувалося, що той і раніше був фігурантом розслідування, пов'язаного з домаганнями, про що Джонсону було відомо при призначенні його на урядову посаду.

Це була не перша, але найгучніша криза за три роки перебування Джонсона на посаді прем'єра. Зокрема, у червні цього року британські депутати-консерватори голосували, але не зібрали достатню кількість голосів, за винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" - серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал локдауну, запровадженого через пандемію коронавірусу в 2020 році. 

До обрання прем'єром Великобританії у 2019 році Джонсон протягом восьми років працював мером Лондона, а у 2016-2018 роках очолював міністерство закордонних справ в уряді Терези Мей. За його прем'єрства 31 січня 2020 року Великобританія офіційно вийшла з Європейського Союзу після 47 років членства. Одними з головних викликів для його уряду стала пандемія коронавірусу, а також повномасштабна війна Росії проти України, в якій Джонсон зайняв рішучу позицію щодо підтримки Києва.

Читайте також: Зеленський сподівається, що політична спадщина Джонсона буде збережена

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський військовий біля ЗАЕС

6-й енергоблок ЗАЕС відключений від мережі - "Енергоатом"

Конфлікти
26 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстранти перед Бундестагом у Берліні вимагають притягнути до відповідальності винних за масові вбивства у Бучі (квітень 2022 року)

Українські біженці у Німеччині як свідки воєнних злочинів

Українські біженці у Німеччині як свідки воєнних злочинів

Суспільство
5 год. тому
Судно перевозить зріджений газ

Імпорт зрідженого газу: у ФРН буде уже шість терміналів

Імпорт зрідженого газу: у ФРН буде уже шість терміналів

Економіка
1 год. тому
Ліз Трасс

Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

Політика
2 год. тому
Трагедія на Олімпійських іграх у Мюнхені

Трагедія на Олімпіаді у Мюнхені: пів століття потому

Трагедія на Олімпіаді у Мюнхені: пів століття потому

Політика
3 год. тому
external

Проросійські протести у Кельні під впливом пропаганди РФ

Проросійські протести у Кельні під впливом пропаганди РФ

Суспільство
3 год. тому
01:30 хв.
Ukraine Besuch des Ministerpräsidenten der Ukraine Denys Schmyhal nach Berlin

Шмигаль про ймовірний експорт струму в Європу

Шмигаль про ймовірний експорт струму в Європу

Економіка
7 год. тому
01:33 хв.
На головну сторінку