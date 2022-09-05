Офіційно: Новою прем'єркою Великобританії стане Ліз Трасс

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії Великобританії. Про це офіційно оголосили в понеділок, 5 вересня, повідомляє агенція Reuters.

За посаду змагалися восьмеро кандидатів. У фінальному раунді Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з результатом у понад 81 тисячу голосів партійців проти трохи більше 60 тисяч.

Лідер партії, яка має більшість у нижній палаті британського парламенту, за національним законодавством, де-факто є прем'єр-міністром. Зараз більшість - у консерваторів. Таким чином Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку.

47-річна Трасс до того як очолити МЗС Великобританії працювала міністеркою в справах жінок і рівних можливостей та міністеркою довкілля, продовольства і сільських справ в британському уряді. Саме її кандидатуру на свою заміну підтримував Джонсон.

У вівторок, 6 вересня, Джонсон і Трасс відправляться до шотландської резиденції англійських королів, замок Балморал, на зустріч із королевою Великобританії Єлизаветою II. Очікується, що там королева офіційно прийме відставку Джонсона та призначить Трасс новою прем'єркою, попросивши її сформувати новий уряд.

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Відставка Джонсона

7 липня, Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Цьому рішенню передувало понад 50 відставок в уряді та парламентському апараті партії за два дні на тлі секс-скандалу, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера. Згодом з'ясувалося, що той і раніше був фігурантом розслідування, пов'язаного з домаганнями, про що Джонсону було відомо при призначенні його на урядову посаду.

Це була не перша, але найгучніша криза за три роки перебування Джонсона на посаді прем'єра. Зокрема, у червні цього року британські депутати-консерватори голосували, але не зібрали достатню кількість голосів, за винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" - серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал локдауну, запровадженого через пандемію коронавірусу в 2020 році.

До обрання прем'єром Великобританії у 2019 році Джонсон протягом восьми років працював мером Лондона, а у 2016-2018 роках очолював міністерство закордонних справ в уряді Терези Мей. За його прем'єрства 31 січня 2020 року Великобританія офіційно вийшла з Європейського Союзу після 47 років членства. Одними з головних викликів для його уряду стала пандемія коронавірусу, а також повномасштабна війна Росії проти України, в якій Джонсон зайняв рішучу позицію щодо підтримки Києва.

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