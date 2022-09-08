Єлизавета II: у Великобританії прощаються з монархинею

У Великобританії прощаються з королевою Єлизаветою ІІ. Вона правила країною понад 70 років. На офіційну траурну церемонію в Лондоні запрошено близько 2000 гостей.

У понеділок, 19 вересня, у Великобританії востаннє прощаються з померлою королевою Єлизаветою II, що померла на початку місяця. Вона була главою одразу 16 незалежних держав. Крім Великобританії, Єлизавета II була королевою й інших країн, що входять до Британської Співдружності націй.

Єлизавета Олександра Марія Віндзор народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона була старшою дочкою принца Альберта Фредеріка Артура Георга, герцога Йоркського (майбутній король Георг VI. - Ред.) та леді Єлизавети Боуз-Лайон.

Принцеса Єлизавета спочатку не розглядалася як імовірна спадкоємиця престолу. Адже перед нею у лінії успадкування трону були її дядько Едуард, принц Уельський (майбутній король Едуард VIII), а потім її батько.

Єлизавета ІІ зі своїм сином, наступним королем Великобританії принцом Чарльзом, жовтень 2019 року Фото: Toby Melville/REUTERS

Як Єлизавета стала королевою

Але Едуард VIII зрікся престолу всього через 10 місяців після сходження на трон в 1936 році, щоб одружитися зі своєю коханою - розлученою американкою. Єлизавета так по-справжньому і не змогла пробачити йому цього вчинку. Можливо, тому період правління Єлизавети II від початку характеризувався дисципліною і почуттям обов'язку королеви.

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Щоправда, її вступу на престол передував ще період правління батька, Георга VI. Король помер 6 лютого 1952 року у 56-річному віці після кількох років боротьби з раком легень. Того ж дня Єлизавету, яка перебувала на відпочинку у Кенії, проголосили новою королевою. Офіційна церемонія коронації Єлизавети II відбулася пізніше, 2 червня 1953 року, у Вестмінстерському абатстві.

Майбутня королева - автомеханік

Під кінець Другої світової війни Єлизавета вступила на військову службу - з лютого 1945 року вона пройшла підготовку у військово-транспортному тренувальному центрі та отримала кваліфікацію механіка-водія, а разом з цим - молодше офіцерське звання. Тривалий час вона залишалася єдиним членом королівської родини, яка має за своїми плечима службу в армії.

У листопаді 1947 року в Європі було зіграно перше повоєнне монарше весілля: Єлизавета вийшла заміж за Філіпа Маунтбеттена, офіцера британського флоту, члена грецької та датської королівських родин. Напередодні укладення шлюбу Георг VI надав майбутньому зятю титул герцога Единбурзького.

Лондонці зібралися під брамою Букінгемського палацу, 8 вересня Фото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. "Ми пам'ятатимемо герцога, у першу чергу, завдяки тій підтримці, яку він надавав Її Величності королеві, не просто як супутник життя, що перебував поряд з нею в кожен день її правління, але і як її чоловік, її підтримка та опора протягом понад 70 років", - заявив тоді глава британського уряду Борис Джонсон.

Німецьке коріння

Зійшовши на трон, Єлизавета II заприсяглася присвятити своє життя британському народу, і вона прийняла всерйоз цю присягу. Королева проводила в середньому по 500 офіційних зустрічей на рік. Вона - найчастіше подорожуючий монарх у британській історії. На рахунку Єлизавети ІІ сотні візитів за кордон на борту королівської яхти Britannia, включаючи шестимісячне світове турне у 1953-1954 роках.

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Чи не найчастіше, ніж інші країни, Єлизавета ІІ відвідувала Німеччину. Історія її візитів до цієї країни бере початок у 1965 році з приїзду до Берліна, на той час розділеного на дві частини. Однак це не єдине, що пов'язує королеву з Німеччиною. Нинішня британська династія монархів сягає корінням у місто Кобург на півночі сучасної німецької федеральної землі Баварія. 1840 року королева Вікторія вийшла заміж за Альберта, герцога Саксен-Кобург-Готського. Німецьке найменування династії скасував їх онук король Георг V. Це сталося в 1917 році на тлі протистояння Великобританії та Німеччини під час Першої світової війни. З того часу ця королівська династія стала називатися Віндзорською, а не Саксен-Кобург-Готською.

20-річна Єлизавета ІІ, під час візиту до Південної Африки у 1947 році Фото: The Royal Collection/BBC Studios/AP Photo/picture alliance

Королева Єлизавета II дуже любила коней і собак, а також мала пристрасть до вишуканого вбрання. Це було одночасно і її особистим вибором, і прагненням справити враження під час королівських прийомів. За час її правління у Великобританії змінилося 12 прем'єр-міністрів, усі вони прислухалися до її порад, хоча Єлизавета II намагалася не озвучувати публічно свої політичні погляди.

Криза монархії

1992-й став для королівської сім'ї "жахливим роком", як його охарактеризувала сама Єлизавета II. Тоді двоє дітей королеви, принц Ендрю і принцеса Анна, розлучилися зі своїм подружжям, а у відносинах спадкоємця трона принца Чарльза і його дружини принцеси Діани, почалися серйозні проблеми, які через чотири роки призвели до офіційного розлучення. Нарешті, 1992 року дуже постраждала від пожежі королівська резиденція - Віндзорський замок.

Тоді ж принц Чарльз зробив надбанням громадськості напружені стосунки, які в нього склалися з матір'ю, а у Єлизавети II - з принцесою Діаною, яку в народі сприймали, як більш відкриту та душевну персону, ніж королева. Трагічна загибель Діани в автокатастрофі у Парижі 1997 року наразила королівську сім'ю на нову порцію критики. Багатьом британцям не сподобалося, що Єлизавета II не скасувала тоді свій відпочинок, а коментарі королеви з приводу інциденту здалися багатьом занадто короткими і запізнілими.

Багато епізодів з біографії Єлизавети II відтворені у драматичному телесеріалі "Корона", який має великий успіх на стримінговій платформі Netflix і отримав престижну американську кінопремію "Золотий глобус". Вийшло вже чотири сезони, готується до показу п'ятий.

Нова ера

Єлизавета II намагалася змінити свій імідж та імідж монархії. Так, у 2002 році під час святкування 50-річчя (золотий ювілей) її перебування на престолі у Букінгемському палаці відбувся рок-концерт. А 2005-го вона благословила весілля принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз. Королева встигла відзначити у 2012 році ще один, вже діамантовий, ювілей свого перебування на престолі і здивувала всіх, з'явившись на відкритті лондонської Олімпіади в компанії актора Деніела Крейга, який зіграв у кіно роль Джеймса Бонда.

Єлизавета й її чоловік Філіп, герцог Единбурзький, який помер 9 квітня 2021 року. Фото 2011 року Фото: Phil Noble/REUTERS

Онуки Єлизавети II допомогли їй осучаснити образ монархії. Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон настільки улюблені в народі, що багато британців хотіли б бачити спадкоємцями престолу їх в обхід принца Чарльза. Але з таким порушенням традицій Єлизавета навряд чи готова була б примиритися.

А ось другий онук Єлизавети II - принц Гаррі та його дружина Меган Маркл на початку 2020 року вирішили відмовитися від своїх королівських титулів. Вони не є "високопоставленими" членами королівської сім'ї, не претендують на престолонаслідування і не отримують фінансування з державних коштів. Більше того, Гаррі та Меган зобов'язалися повернути до скарбниці 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, витрачених на капітальний ремонт їхнього котеджу поблизу Віндзорського замку у графстві Беркшир.

Обожнювана, критикована, а іноді навіть і піддана глузуванням, але завжди шанована: королева Єлизавета II забезпечила своїй нації стабільність на десятиліття. За її правління більшості британців рідко спадало на думку ставити під сумнів монархію у Сполученому Королівстві.