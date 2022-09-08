Новини про здоров'я Єлизавети II схвилювали Великобританію

Члени королівської родини Великобританії поспішають відвідати королеву Єлизавету II після того, як у четвер, 8 вересня, її лікарі заявили, що стурбовані здоров'ям 96-річної правительки, повідомляє Reuters.
Найстаріша монархиня у світі з кінця минулого року страждає від того, що Букінгемський палац назвав "епізодичними проблемами з мобільністю". "Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви висловили стурбованість здоров'ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом", - заявили у четвер в палаці.
Родина разом з королевою
Старший син Єлизавети II і спадкоємець принц Чарльз і разом з дружиною Каміллою і сином Вільямом поїхали до замку Балморал, шотландської резиденції королеви, де вона перебуває разом з іншими своїми дітьми: Анною, Ендрю та Едвардом.
У четвер британська телерадіомовна корпорація BBC перервала свій звичайний графік, щоб переключитися на постійне висвітлення здоров'я королеви. Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс, чиє призначення на посаду Єлизавета II схвалила 6 вересня, зазначила, що "глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу". "Мої думки - і думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві - зараз з Її Величністю Королевою та її сім'єю", - цитує Трасс Reuters.
Переймаються здоров'ям правительки і інші політики та громадські діячі. "Я приєднуюся до всіх у Сполученому Королівстві в надії на її одужання", - наголосив лідер Лейбористської партії Великобританії Кір Стармер.
"Мої молитви та молитви людей у англіканській церкві і нації сьогодні з Її Величністю Королевою. Нехай Божа присутність зміцнить і втішить Її Величність, її родину та тих, хто піклується про неї в Балморалі", - наголосив єпископ Кентерберійський Джастін Велбі.
65 років на троні: "сапфіровий" ювілей Єлизавети ІІ (06.02.2017)