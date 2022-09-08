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Королева Великобританії Єлизавета II
Стан здоров'я королеви Великобританії Єлизавети II став предметом хвилювань для всієї країни. Фото: Frank Augstein/WPA Pool/Getty Images
СуспільствоВеликобританія

Новини про здоров'я Єлизавети II схвилювали Великобританію

Степан Смишляєв
1 год. тому

Члени родини королеви збираються у резиденції правительки, що поза святковими або великими громадськими подіями трапляється надзвичайно рідко.

https://www.dw.com/uk/novini-pro-zdorova-elizaveti-ii-shviluvali-vsu-velikobritaniu/a-63061081

Члени королівської родини Великобританії поспішають відвідати королеву Єлизавету II після того, як у четвер, 8 вересня, її лікарі заявили, що стурбовані здоров'ям 96-річної правительки, повідомляє Reuters.

Найстаріша монархиня у світі з кінця минулого року страждає від того, що Букінгемський палац назвав "епізодичними проблемами з мобільністю". "Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви висловили стурбованість здоров'ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом", -  заявили у четвер в палаці.

Родина разом з королевою

Старший син Єлизавети II і спадкоємець принц Чарльз і разом з дружиною Каміллою і сином Вільямом поїхали до замку Балморал, шотландської резиденції королеви, де вона перебуває разом з іншими своїми дітьми: Анною, Ендрю та Едвардом.

Другий син Вільяма, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які перебувають у Великобританії на низці заходів, також поїдуть до Шотландії.

Подібне сімейне зібрання поза святковими подіями, такими як Різдво чи Великдень або великими громадськими подіями, трапляється надзвичайно рідко, зазначає Reuters.

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Великобританія схвильована

У четвер британська телерадіомовна корпорація BBC перервала свій звичайний графік, щоб переключитися на постійне висвітлення здоров'я королеви. Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс, чиє призначення на посаду Єлизавета II схвалила 6 вересня, зазначила, що "глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу". "Мої думки - і думки людей у ​​всьому нашому Сполученому Королівстві - зараз з Її Величністю Королевою та її сім'єю", - цитує Трасс Reuters.

Переймаються здоров'ям правительки і інші політики та громадські діячі. "Я приєднуюся до всіх у Сполученому Королівстві в надії на її одужання", - наголосив лідер Лейбористської партії Великобританії Кір Стармер.

"Мої молитви та молитви людей у ​​англіканській церкві і нації сьогодні з Її Величністю Королевою. Нехай Божа присутність зміцнить і втішить Її Величність, її родину та тих, хто піклується про неї в Балморалі", - наголосив єпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

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