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Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96 років
Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96 роківФото: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance
СуспільствоВеликобританія

Померла королева Великобританії Єлизавета II

Павло Мильников | Степан Смишляєв
26 хв. тому

96-річна королева була найстаршою монархинею Великобританії. Вона обіймала престол 70 років. В останні години життя поряд з королевою був її син, спадкоємець престолу принц Чарльз та інші члени родини.

https://www.dw.com/uk/pomerla-koroleva-velikobritanii-elizaveta-ii/a-63062665

Королева Великобританії Єлизавета II померла у віці 96-років у своїй шотландської резиденції, замку Балморал. "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра", - повідомив у четвер, 8 вересня, офіційний акаунт королівської родини Великобританії у Twitter.

В замку Балморал також перебували спадкоємець престолу принц Чарльз із дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою, та сестрою, принцесою Ганною. До Шотландії прибули другий син королеви принц Ендрю, герцог Йоркський, а також онук, принц Вільям з дружиною, герцогинею Кембриджської Кетрін. Ще один онук, принц Гаррі, на шляху до замку Балморал. Його дружина, герцогиня Сасекська Меган, не супроводжує Гаррі, зазначило агентство PA Media.

У 2022 році Великобританія відзначила 70-річчя перебування Єлизавети II на троні. У липні стало відомо, що Букінгемський палац уперше за десять років відредагував перелік обов'язків королеви на тлі повідомлень про її проблеми зі здоров'ям.

Найстаріший монарх в історії Великобританії

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона зійшла на трон 6 лютого 1952 року після смерті батька - короля Георга VI - і стала найстарішим монархом у британській історії, а також монархом із найдовшим терміном правління.

Читайте також: Єлизавета II: служіння британцям та імперії

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