У Великобританії відзначають 70-річчя вступу на престол Єлизавети II
Королева Єлизавета II подякувала підданим за підтримку та попросила вважати дружину принца Чарльза королевою-консортом після його сходження на трон. Головні урочистості з нагоди 70-річного ювілею відбудуться у червні.
Королева Єлизавета ІІ
У Великобританії відзначають 70-річчя вступу на престол королеви Єлизавети II. У день ювілею, 6 лютого, великих святкових заходів не передбачено, оскільки Єлизавета зійшла на трон у день смерті батька, короля Георга VI. За традицією, вона зустрічає цей день на самоті, а головні урочистості відбудуться на початку червня, коли заплановано численні міські свята по всій країні, а також концерт за участю світових зірок.
Звернення Єлизавети II до підданих
У річницю вступу на престол Єлизавета II звернулася з посланням до підданих та подякувала їм за підтримку і доброту, виявлену до неї та королівської родини. Вона зазначила, що Великобританія та інші країни Співдружності за часи її правління досягли значного соціального, технологічного та культурного прогресу.
Крім того, Єлизавета II висловила бажання, щоб дружина принца Уельського Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла після його вступу на престол отримала титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля матиме рівний йому монархічний титул і соціальний статус, але не буде спадкоємицею престолу і не отримає політичних та військових повноважень.
Серед інших світових лідерів із 70-річним ювілеєм сходження на трон Єлизавету II привітав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який у вітальному посланні назвав правління британської королеви "унікальним та надихаючим людей у всьому світі". "У часи змін та великих випробувань Ви були і продовжуєте бути взірцем для наслідування для громадян Вашої країни, Співдружності націй та інших держав", - зазначив канцлер ФРН.
Єлизавета II вступила на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. За час її правління у Великобританії змінилося 14 прем'єр-міністрів, починаючи з Уінстона Черчілля. Крім того, низка колишніх британських колоній за останні 70 років здобули незалежність, кілька країн Співдружності стали республіками, а сама Великобританія у 1973 році стала членом ЄС, але залишила його у 2020 році. У 2021 році помер чоловік Єлизавети принц Філіп.
Зараз 95-річна королева Великобританії є не тільки монархинею з найтривалішим терміном правління з нині живих, але й найстаршою главою монархії, яка досі перебуває на троні. Вона має високий авторитет не лише серед британців, а й у всьому світі та вважається символом постійності в мінливі часи, зазначає агенція AFP.
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Історія, схожа на долю Гаррі та Меган?
Їхнє кохання зворушило світ: король Едуард VIII як глава англіканської церкви не міг одружитися з розлученою американкою Волліс Сімпсон. Через кохання він вирішив зректися престолу, пробувши на ньому лише 326 днів. Пара справді одружилася 3 червня 1937 року в Шато-де-Канде у Франції. Скандал сколихнув королівський дім.
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Подружня зрада
Не всі вірять, що офіцер Джеймс Хьюїтт, який дав леді Діані урок верхової їзди, був її першим коханцем. Існує ще одна чутка, що в 1980-х роках у неї був роман з охоронцем Баррі Маннакі. Коли принц Чарльз зізнався, що зраджував їй, леді Діана також зізналася, що має стосунки з Хьюїттом. А чи не міг би він бути біологічним батьком принца Гаррі?
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Принц Чарльз та "тампонгейт"
Принц Чарльз веде свою другу дружину Каміллу Паркер Боулз до вівтаря. Його перший шлюб з леді Діаною не вдався. Через їхні чвари пролилось світло й на інтимні таємниці, до яких належить і доволі відверта телефонна розмова Чарльза та Камілли. Ця розмова ввійшла в історію як "тампонгейт", оскільки світ дізнався про доволі делікатні фантазії принца.
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Принц Гаррі в нацистському костюмі
Через наркотики, алкоголь та вечірки принц Гаррі неодноразово примушував королівську родину червоніти. Якось світ облетіло фото абсоютно голого принца Гаррі на вечірці у Лас-Вегасі. Ще більший скандал спалахнув після того, як уже на костюмованій вечірці принц Гаррі з'явився в формі нацистського офіцера Ервіна Роммеля зі свастикою на рукаві.
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Принц Ендрю та Джефрі Епштейн
Чи міг принц Ендрю, другий син королеви Єлизавети та колишній чоловік Сари Фергюсон, бути причетним до сексуальних скандалів навколо Джефрі Епштейна? Американського фінансиста звинувачували у торгівлі неповнолітніми дівчатами з метою сексуальної експлуатації. Епштейн покінчив життя самогубством до початку судового процесу.
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Ефект бомби
Близько 50 мільйонів людей в усьому світі дивились інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган. У розмові пролунали серйозні закиди на адресу британської королівської родини, у тому числі й щодо расизму. За словами Меган, коли вона була вагітною сином Арчі, то лунали "занепокоєння та велися розмови про те, якою темною може бути його шкіра".
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Тим часом у Букінгемському палаці заявили, що королева "дуже серйозно" сприйняла звинувачення в расизмі. У заяві, опублікованій від її імені, наголошується, що королівська родина "засмучена, дізнавшись наскільки складними були останні роки для Гаррі та Меган", додавши, що звинувачення Меган та Гаррі будуть обговорені в родині приватно.
Автор: Штефан Деґе
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Принц, чоловік, батько...
У п'ятницю, 9 квітня 2021 року, у Віндзорському замку в віці 99 років помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, герцог Единбурзький. Весілля зі спадкоємицею престолу Великобританії, що припадає йому троюрідною сестрою, він зіграв після закінчення Другої світової війни, в 1947 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Службовий марафон
Інтер'єри та люди змінювалися, але налагоджений століттями порядок завжди був незмінним: королева діє, принц спостерігає. В середньому 400 раз на рік! Так було протягом 65 років - до виходу принца Філіпа на пенсію в 2017 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
На крок позаду
Протокол не підлягає обговоренню. Чоловік королеви завжди має слідувати за своєю важливішою другою половиною з відставанням на крок. Філіп був слухняним принцом, як видно на цій фотографії.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
На службі у Віндзорів
Принц Філіп ніколи не байдикував й був покровителем близько 800 організацій. У 1964-1986 роках був президентом Міжнародної федерації кінного спорту, у 1981 -1996 роках - Всесвітнього фонду дикої природи. У 1973 році першим з членів британської королівської родини відвідав СРСР. На фото - візит в Канаду, 1951 рік.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Сольна програма
Крім протокольних заходів за участю Єлизавети Другої, принц Філіп відпрацьовував і велику "сольну" програму. На фото: урочисте богослужіння, присвячене лорду Нельсону, в Лондоні в 2005 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Відмінний вибір
Даремно король Георг VI, батько Єлизавети, спочатку опирався її шлюбу з принцем Філіпом. Майбутня королева відразу розпізнала в ньому справжнього джентльмена.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
"Кочівник" шляхетного походження
Він завжди був "чужорідним елементом" у будинку Віндзорів - принц з європейської династії Глюксбургів, народжений на перетині її данської та грецької гілок з гессенським родом Баттенберг. По суті, він був принцом без землі і без батьківщини.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Кохання з першого погляду
Але Єлизавета знала, кого вона бере в чоловіки. Праправнука королеви Вікторії і царя Миколи Першого вона знала з 13 років. Познайомилися вони під час королівського візиту до коледжу, де він навчався. Після цієї зустрічі між спадкоємицею престолу і її троюрідним братом зав'язалося листування. Через сім років, в 1946 році, вони зіграли весілля.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Зразковий сім'янин
У Філіпа і Єлизавети - четверо дітей: Чарльз (1948 року народження), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Як стверджують біографи, Філіп був батьком суворим, вимогливим і скупим на емоції.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Космополіт мимоволі
Принц Філіп був п'ятою дитиною в родині і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга Першого, і принцеси Аліси, племінниці російської імператриці Олександри Федорівни. Філіп виріс фактично без батька і матері - сім'я розпалася, коли він ще був маленьким. Юність провів у родичів і в інтернатах. Жив у Лондоні і Парижі, в Шотландії і Німеччині.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Військова виправка
Отримавши військову освіту в Дартмуті, він почав службу на флоті у званні мічмана і пройшов всю Другу світову війну, закінчивши її в званні старшого лейтенанта.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Бездоганна форма
Він завершив службу за наполяганням Єлизавети. Після смерті короля Георга VI і коронації дружини повністю присвятив себе службі королівськый сім'ї, виконуючи численні церемоніальні і благодійні обов'язки. Як хобі принц залишив собі спорт і відзначався у сідлі ще довгі роки.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Патріарх
Про подружнє життя Єлизавети і Філіпа відомо небагато. Скандалів або не було, або вони не виходили за межі палацу. Відомо, що спали вони з молодості в різних спальнях, що їх об'єднувала пристрасть до коней. Кажуть також, що Єлизавета править імперією, але главою Віндзорського клану був Філіп.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Надійний тил
З надійним тилом не страшні жодні конфлікти. Але й на других ролях Філіп зберіг індивідуальність. На фото: Єлизавета Друга під час свого першого візиту до Німеччини в 1965 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Суміш серйозності і жартів
Принц насмілювався "випадати" з ролі, передбаченої йому регламентом, і розбавляв офіціоз політичною некоректністю. Так він заробив собі репутацію "головного придворного жартівника".
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Незворушний та іронічний
Під час візиту в Парагвай він дозволив собі іронічну провокацію на адресу тодішнього диктатора Альфредо Стресснера, сказавши, що радий побувати в країні, де народ позбавлений слова. Тонкий політичний жарт теж входить в джентльменський набір британського принца. На фото: принц Філіп під час поїздки Канадою.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Майстер каверзних питань
Під час візиту до Австралії принц нагнав жаху на учасників протокольного заходу, запитавши членів місцевого танцювального колективу про те, чи вони ще кидають списи один в одного. Німа сцена тривала деякий час, але жарт оцінили.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Німецький контекст
Канцлера ФРН Гельмута Коля некоронований "король" вітав словами: "Добрий день, пане рейхсканцлер!" Хроністи замовчують, якою була реакція темпераментного Коля. Не всі жарти Філіпа були вдалими. Але і йому самому доводилося терпіти від британців натяки на своє німецьке походження. Слово "гітлерюгенд", наприклад, прозвучало, коли принц вирішив створити стипендіальний фонд.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Водій для Обами
У 95 років за кермом автомобіля? Легко! Якщо комусь не подобалося, як водив машину британський принц, міг йти додому пішки.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Пінту пива, мадам!
Хоч і не британець за походженням, принц мав суто англійський гумор і охоче підсміювався над собою і своїми близькими. Виставка, на якій карикатура на його дружину була експонатом, проходила в 2002 році під патронажем самого принца.