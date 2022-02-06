У Великобританії відзначають 70-річчя вступу на престол Єлизавети II

У Великобританії відзначають 70-річчя вступу на престол королеви Єлизавети II. У день ювілею, 6 лютого, великих святкових заходів не передбачено, оскільки Єлизавета зійшла на трон у день смерті батька, короля Георга VI. За традицією, вона зустрічає цей день на самоті, а головні урочистості відбудуться на початку червня, коли заплановано численні міські свята по всій країні, а також концерт за участю світових зірок.

Звернення Єлизавети II до підданих

У річницю вступу на престол Єлизавета II звернулася з посланням до підданих та подякувала їм за підтримку і доброту, виявлену до неї та королівської родини. Вона зазначила, що Великобританія та інші країни Співдружності за часи її правління досягли значного соціального, технологічного та культурного прогресу.

Крім того, Єлизавета II висловила бажання, щоб дружина принца Уельського Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла після його вступу на престол отримала титул королеви-консорта. Це означає, що дружина короля матиме рівний йому монархічний титул і соціальний статус, але не буде спадкоємицею престолу і не отримає політичних та військових повноважень.

Серед інших світових лідерів із 70-річним ювілеєм сходження на трон Єлизавету II привітав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), який у вітальному посланні назвав правління британської королеви "унікальним та надихаючим людей у ​​всьому світі". "У часи змін та великих випробувань Ви були і продовжуєте бути взірцем для наслідування для громадян Вашої країни, Співдружності націй та інших держав", - зазначив канцлер ФРН.

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Королева Великобританії з 6 лютого 1952 року

Єлизавета II вступила на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. За час її правління у Великобританії змінилося 14 прем'єр-міністрів, починаючи з Уінстона Черчілля. Крім того, низка колишніх британських колоній за останні 70 років здобули незалежність, кілька країн Співдружності стали республіками, а сама Великобританія у 1973 році стала членом ЄС, але залишила його у 2020 році. У 2021 році помер чоловік Єлизавети принц Філіп.

Зараз 95-річна королева Великобританії є не тільки монархинею з найтривалішим терміном правління з нині живих, але й найстаршою главою монархії, яка досі перебуває на троні. Вона має високий авторитет не лише серед британців, а й у всьому світі та вважається символом постійності в мінливі часи, зазначає агенція AFP.

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