Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили членів королівської родини в расизмі

Меган Маркл та принц Гаррі дали перше відверте інтерв'ю після переїзду до США відомій телеведучій Опрі Вінфрі. У резонансному інтерв'ю, яке телеканал CBS показав ввечері у неділю, 7 березня, вони розповіли, чому покинули королівську родину та закинули окремим членам родини расизм.

Як стверджує Меган, у неї навіть з'являлися думки про самогубство. "Я просто не хотіла більше жити. Я думала, що це для всіх вирішило б ситуацію", - розповіла Меган про період, коли була вагітною першим сином Арчі. Мовляв, у той час думки про самогубство вже не були для неї абстрактною ідеєю.

За словами онука королеви Єлизавети II та його дружини, вони почувалися покинутими королівською родиною - особливо, коли справа стосувалася расизму. Як стверджує Гаррі, за час, що Меган провела з ним у Букінгемському палаці, жоден член родини не виступив проти расистських нападів на них у ЗМІ та соцмережах. Мати Меган Маркл є афроамериканкою.

Крім того, за словами подружжя, вони зіткнулися з расизмом з боку окремих членів королівської сім'ї. Меган заявила, що у час, коли вона була вагітною Арчі, у колі королівської родини лунали занепокоєння щодо того, "наскільки темною буде шкіра дитини, коли вона народиться". Про це було сказано принцу Гаррі, який згодом розповів про це Меган. При цьому Гаррі наголосив, що ніколи не скаже, хто з ними про це говорив. У свою чергу Меган підкреслила, що не хоче бути більш конкретною, оскільки це може завдати сильної шкоди окремим людям.

Водночас у інтерв'ю Гаррі назвав свою бабусю, королеву Єлизавету II, взірцем для наслідування і додав, що сподівається на примирення зі своїм братом, принцом Вільямом. При цьому Гаррі розкритикував свого батька, принца Чарльза, який, за його словами, припинив спілкуватися з ним телефоном. Також він додав, що його родина припинила усі фінансові виплати йому.

Також Меган та Гаррі розповіли про своє життя після переїзду до Сполучених Штатів. Зараз Меган знову вагітна, пара розповіла, що чекає на дівчинку, яка має народитися влітку.

Тим часом у Великобританії пару різко розкритикували за це інтерв'ю. Зокрема через те, що його показали у час, коли принц Філіпп перебуває у лікарні. Раніше видання Sunday Times повідомило, що Єлизавета II не дивитиметься анонсоване інтерв'ю її онука та його дружини.

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