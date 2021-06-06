Американська акторка Меган Маркл – дружина британського принца Гаррі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Меган Маркл".

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Весілля принца Гаррі та Меган Маркл для багатьох є символом оновлення королівської родини. Маркл уже була одружена, але розлучилася 2013 року. Меган Маркл знімалася в низці кінострічок і в популярних телесеріалах. Вона народилася в Лос-Анджелесі, навчалася в штаті Іллінойс та жила певний час у Канаді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.