Як коронуватимуть Чарльза ІІІ?

Чому Чарльза ІІІ коронуватимуть 6 травня? Хто виступить на його коронаційному концерті? Якою буде роль його сина Гаррі та що подаватимуть на обід? Про це та інші подробиці читайте в матеріалі DW.

Церемонії коронації англійських королів і королев проводять уже близько 1000 років. За такий тривалий час узвичаїлося багато ритуалів, що будуть і на коронації Чарльза ІІІ та його дружини Камілли. Деякі з них ледь не такі ж давні, як і сама церемонія, приміром, корона, яку використовують на цій церемонії. Однак є й нововведення, як-от, "коронаційний пиріг".

Зазвичай навколо таких урочистостей виникає багато запитань, тож пропонуємо відповіді на сім найважливіших з тих, що пов'язані з коронацією короля Чарльза ІІІ.

1. Чому коронація припала саме на 6 травня?

Зазвичай дату коронації має узгоджувати королівська сім'я разом з британським урядом. Утім, чому вибір припав саме на 6 травня, офіційно не пояснили ні Букінгемський палац, ані в пресслужбі британського прем'єр-міністра. Водночас британська преса вказує на певні особисті зв'язки між королем і датою коронації. Скажімо, 6 травня також є днем народження його онука Арчі Гаррісона Маунтбеттена-Віндзора, старшого сина принца Гаррі та Меган Маркл, який народився у 2019 році. А ще, в цей день у 1910 році помер його прапрадід, король Едуард VII. Чи правильно пропускати день народження власного онука? Мабуть, ні. У будь-якому разі, мати онука короля, Меган Маркл, не поїде з сином на коронацію.

2. Чому в Вестмінстерському абатстві?

Ймовірно, що іншу церкву чи собор, навіть не розглядали, адже британських королів і королев коронують тут з 1066 року, коли Вільгельм Завойовник підкорив Англію. Відтоді тут відбулося 38 коронацій. Вестмінстерське абатство також є місцем проведення багатьох інших важливих богослужінь, які відвідує англійська королівська родина.

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До речі, сам Вільгельм Завойовник був коронований на Різдво - 25 грудня 1066 року, адже на той час королі вважалися представниками Бога на землі. Чарльз ІІІ, вочевидь, не хотів обирати настільки релігійну дату для власної коронації. Між іншим, його мати свого часу так само обрала літню пору для коронації - Єлизавета II була коронована 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві.

3. Яку корону носитиме король?

Королівська родина має кілька корон і король Чарльз III обрав для своєї коронації "Едвардіанську корону". Це - найдавніша з тих британських королівських корон, які досі вціліли. Вона виготовлена в 1661 році. Ця монархічна регалія замінила середньовічну корону, переплавлену в 1649 році. Річ у тім, що з 1649 по 1661 рік Англія ненадовго стала республікою на чолі з диктатором і воєначальником Олівером Кромвелем. Під час його панування продали багато королівських коштовностей, а золоті вироби переплавили.

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Однак уже за відновлення монархії, відомого в історії як "Реставрація", знадобилася нова корона, що багато в чому нагадувала б свою попередницю. За даними Королівського фонду мистецтва, корона важить близько двох кілограмів, прикрашена рубінами, аметистами й сапфірами та виготовлена з чистого золота. Її вартість оцінюють у близько 40 мільйонів доларів або приблизно 36 мільйонів євро в перерахунку.

До речі, кажуть, що корона названа на честь святого Едварда, відомого ще як Едвард Мученик - англосаксонського короля Англії, який жив у ХІ столітті.

4. Яка корона передбачена для королеви?

З благословення покійної королеви Єлизавети II, Камілла буде офіційно називатися королевою Каміллою, а не просто королівським консортом, тобто дружиною короля. Її також коронуватимуть у Вестмінстерському абатстві 6 травня - короною королеви Марії, дружини короля Георга V, спеціально виготовленій для церемонії коронації в 1911 році. За повідомленням британської газети Guardian, це буде перший з 18 століття випадок "повторного використання" корони.

Камілла буде офіційно називатися королевою Каміллою, а не просто королівським консортом Фото: ODD ANDERSEN/AFP

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Утім, перед церемонією з корони виймуть її найважливішу коштовність - діамант "Кох-і-Нур", який нещодавно викликав суперечки через те, що за сумнівних обставин потрапив у володіння британського монаршого дому. Щонайменше чотири держави вимагають від Великобританії повернути цей діамант - Індія, Пакистан, Афганістан та Іран.

Тож замість "Кох-і-Нура" корону для Камілли оздоблять деякими з улюблених коштовних каменів королеви Єлизавети II, бо якщо вірити офіційній заяві, це зроблять у пам'ять про покійну монархиню.

5. Чи стане на всіх сувенірів?

Жодне королівське свято або урочистість не обходиться без відповідної сувенірної продукції. Не стане винятком і цьогорічна церемонія коронації нового монарха, тож шанувальники королівської родини з усього світу матимуть змогу й нагоду придбати рушники, спеціальні монети для нумізматів та магнітики на холодильник, що присвячені коронації короля Чарльза ІІІ. Обличчя нового короля можна знайти навіть на британських пакунках з-під печива.

Заздалегідь до коронації Чарльза ІІІ було випущено спеціальні монети Фото: Molly Darlington/REUTERS

Утім, на думку оглядачів у британських ЗМІ, поки що складається враження, що для цієї коронації виготовлять менше сувенірів, ніж, приміром, для весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Тим часом американське видання The New York Times у своїй публікації згадало дуже особливий сувенір до коронації. Йдеться про пакунок з кукурудзяними пластівцями, дизайн якого розробив для короля Чарльза ІІІ один британський лікар. Особливість цього пакуночка в тому, що на звороті з нього можна вирізати обличчя нового монарха, щоб використовувати його як маску для обличчя.

6. Що подаватимуть на обід?

У коронаційний вікенд також заплановано "Великий коронаційний обід". Це - не державний бенкет, а ініціатива без участі королівських гостей. Громади, клуби, друзі, сім'ї та сусіди можуть зібратися на самоорганізовані "великі обіди", щоб відсвяткувати коронацію свого короля. Традиційно під час таких обідів проводять збір коштів на благодійні цілі.

Однак цього разу "Великі обіди" не обійдуться без участі королівської родини. Так, король Чарльз III й королева Камілла запропонували рецепти страв, які можна приготувати з нагоди спільної трапези, а саме "Коронаційний пиріг". Це практична поживна страва, до того ж недорога у приготуванні та яку можна подавати як гарячою, так і холодною. Королівське подружжя радить споживати цей пиріг з "ніжним смаком шпинату, квасолі та свіжого естрагону" гарячим або холодним із зеленим салатом та вареною молодою картоплею.

Для тих, кому не до душі шпинат у страві, є ще три інші альтернативні пропозиції - баранина з азійським маринадом за рецептом американо-китайського шеф-кухаря Кена Хома, "Коронаційні баклажани" від британської пекарки й колумністки Надії Хуссейн та особливий десерт від лондонського зіркового шеф-кухаря Адама Хендлінга.

Не виключено, що комусь закортить поласувати шоколадним королем Фото: Matt Alexander/PA/picture alliance

7. Хто виступатиме на традиційному концерті з нагоди коронації?

У неділю після коронації відбудеться концерт у Віндзорському замку. Очікуються виступи таких зірок, як Лайнел Річі, Кеті Перрі та оперного співака Андреа Бочеллі, який заспіває дуетом з валлійським виконавцем сером Бріном Терфелом.

Британський попгурт Take That виступить у скороченому складі, тобто лише втрьох - без Роббі Вільямса і Джейсона Оранжа. Також на заході мають виступити співачка й авторка пісень Фрея Райдінгс та валлійський соул-композитор і продюсер Алексіс Ффранч, які замінять цих двох учасників гурту.

Так само анонсована участь музичної легенди Ендрю Ллойда Веббера. Цей автор музики до таких мюзиклів як "Ісус Христос - суперзірка", "Евіта", "Коти", "Зоряний експрес" і "Привид опери" вже виступав перед королівською родиною на платиновому ювілеї королеви Єлизавети II.

Окрім іменитих суперзірок, на сцені виступатиме так званий "Коронаційний хор" - до складу якого увійдуть учасники місцевих хорів з усієї країни, які виступатимуть разом. Цей "Коронаційний хор" також співатиме разом з Віртуальним хором, до складу якого увійдуть співаки з усієї Співдружності націй.

7. Чи принц Гаррі справді приїде?

Після розриву з Букінгемським палацом на молодшого сина короля Чарльза, принца Гаррі, очікує досить прохолодний прийом. Принаймні, "блудний син", який офіційно відмовився від королівських обов'язків, погодився бути присутнім на коронації. Відомо також, що під час церемонії коронації він не буде сидіти в першому ряду, як решта членів королівської родини, а повинен буде зайняти місце трохи далі. Поки що невідомо, чи прийде він на концерт наступного дня. Очікується, що після церемонії коронації Гаррі поспішить повернутися до своєї сім'ї в Каліфорнію, щоб відсвяткувати з Меган і дітьми четвертий день народження сина Арчі.