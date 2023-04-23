Чарльз ІІІ модернізує британську церемонію коронації

На коронації короля Великобританії Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня, на додаток до старовинних традицій, що сягають корінням X-го століття запроваджують низку нововведень.

Попередня церемонія відбулася 1953 року, коли коронували йому матір - Єлизавету II. У порівнянні з нею коронація Чарльза пройде набагато скромніше.

Коротша церемонія і веганська олія для помазання

Тривалість церемонії скоротиться з майже трьох годин до трохи більше однієї. На ній вперше звучатимуть православні співи - в пам'ять про батька Чарльза, принца Філіпа, який був членом королівської родини Греції.

Єлизавета приїздила на коронацію та поверталась з неї у вишуканій, але незручній 260-річній кареті Gold State Coach. Чарльз скористається каретою лише на зворотному шляху, що буде набагато коротшим, ніж у його матері - два кілометри замість семи. Тепер її супроводжуватимуть чотири тисячі військовослужбовців, включно з оркестром, а не 29 тисяч, як попереднього разу.

Gold State Coach Фото: HANNAH MCKAY/AFP

Церемоніальна олія, якою помажуть Чарльза, цього разу буде веганською - вона не міститиме амбру, що утворюється в кишківнику кашалотів. Після успадкування престолу Чарльз заборонив подавати в королівських резиденціях фуа-гра - гусячу або качачу печінку, яку спеціально збільшують для цієї вишуканої страви шляхом відгодівлі птахів.

Дружину Чарльза, королеву-консорта Каміллу увінчають короною, виготовленою в 1911 році для його прабабусі Марії. Таким чином, Камілла стане першою королевою-консортом за майже три століття, яка модифікує наявну корону для цієї події, а не замовить нову.

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Менше гостей і новий дрес-код

На церемонії коронації Чарльза у Вестмінстерському абатстві в центрі Лондона будуть присутні близько двох тисяч гостей у порівнянні з понад вісьмома тисячами в Єлизавети. Таке скорочення перегукується з давньою метою Чарльза "впорядкувати" британську монархію, скоротивши її до семи ключових представників, пише AFP.

Майже всі представниці королівської сім'ї та аристократки були в діадемах на коронації Єлизавети. Дрес-код для коронації Чарльза ще остаточно не затверджений, але для всіх, окрім найстарших членів королівської родини, можуть обрати капелюшки. Членам Палати лордів замість традиційних довгих малинових мантій запропонують вбратися або у церемоніальні шати, які вони зазвичай одягають на урочисте відкриття парламенту, або стандартне ділове вбрання.

На церемонії також уперше будуть присутні "королівські стипендіатки" Вестмінстерської школи, яка на час коронації Єлизавети була закладом виключно для хлопчиків.

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