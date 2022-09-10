Чарльза ІІІ офіційно проголошено королем Великобританії

Чарльз ІІІ, старший син королеви Великобританії Єлизавети ІІ, що померла 8 вересня, офіційно став британським монархом. Церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем відбулася вранці у суботу, 10 вересня, у лондонському Палаці святого Якова, згідно з давньою традицією. Церемонію проголошення нового британського монарха вперше в історії транслювали наживо.

Принц Чарльз автоматично став королем після смерті його матері, але урочиста церемонія проголошення нового монарха має важливе церемоніальне значення та передбачена конституцією королівства.

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Під час свого виступу на церемонії Чарльз ІІІ заприсягнув наслідувати "надихаючий приклад" його матері. "Я знаю, як глибоко усі ви й уся нація, і, я думаю, що можу сказати, що й увесь світ, співчуваєте мені у цій непоправній втраті, яку ми всі пережили", - звернувся король до присутніх. "Я чітко усвідомлюю велику спадщину, обов'язки та відповідальність, які було передано мені", - додав він.

Король Чарльз ІІІ (праворуч), королева-консорт Каміла (у центрі) та принц Вільям (ліворуч) Фото: Jonathan Brady/AP Photo/picture alliance

Під час церемонії Чарльза супроводжувала його дружина, королева-консорт Каміла, та старший син Вільям, який тепер є першим у черзі на британський престол після Чарльза ІІІ.

Після церемонії з балкону Палацу святого Якова було проголошено про вступ Чарльза ІІІ на престол. Відповідну прокламацію також зачитають в інших місцях по всій Великобританії.