Чарльза ІІІ офіційно проголошено королем Великобританії

Чарльз ІІІ, старший син королеви Великобританії Єлизавети ІІ, що померла 8 вересня, офіційно став британським монархом. Церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем відбулася вранці у суботу, 10 вересня, у лондонському Палаці святого Якова, згідно з давньою традицією. Церемонію проголошення нового британського монарха вперше в історії транслювали наживо.
Принц Чарльз автоматично став королем після смерті його матері, але урочиста церемонія проголошення нового монарха має важливе церемоніальне значення та передбачена конституцією королівства.
Під час свого виступу на церемонії Чарльз ІІІ заприсягнув наслідувати "надихаючий приклад" його матері. "Я знаю, як глибоко усі ви й уся нація, і, я думаю, що можу сказати, що й увесь світ, співчуваєте мені у цій непоправній втраті, яку ми всі пережили", - звернувся король до присутніх. "Я чітко усвідомлюю велику спадщину, обов'язки та відповідальність, які було передано мені", - додав він.
Під час церемонії Чарльза супроводжувала його дружина, королева-консорт Каміла, та старший син Вільям, який тепер є першим у черзі на британський престол після Чарльза ІІІ.
Після церемонії з балкону Палацу святого Якова було проголошено про вступ Чарльза ІІІ на престол. Відповідну прокламацію також зачитають в інших місцях по всій Великобританії.
Чарльз ІІІ: новий король Великобританії і... гопак