Чарльза III офіційно проголосять королем 10 вересня

Днями у Великобританії відбудеться низка церемоніальних і конституційних заходів, пов'язаних із смертю королеви Єлизавети II і початком правління короля Чарльза III. У суботу, 10 вересня, він має провести зустріч у палаці Сент-Джеймс з Радою престолонаслідування - церемоніальним органом, який збирається після смерті монарха, щоб офіційно повідомити про вступ наступника на престол, повідомила у п'ятницю, 9 вересня агенція AP.
Після зустрічі Чарльза III з Радою буде проголошено про його вступ на престол з балкону палацу Сент-Джеймс. Відповідну прокламацію також зачитають в інших місцях по всій Великобританії.
З королевою Єлизаветою II прощатимуться декілька днів
Тіло королеви спочатку перевезуть з її шотландської резиденції, замка Балморал, до Единбурга, а потім - до Лондона. Декілька днів вона лежатиме у Вестмінстерському залі парламенту, де люди зможуть віддати шану королеві.