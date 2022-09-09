Чарльза III офіційно проголосять королем 10 вересня

Хоча Чарльз III вже вважається королем Великобританії і саме в цьому статусі у п'ятницю звернеться до нації, є ще низка церемоніальних і конституційних заходів, пов'язаних з початком його правління.

Днями у Великобританії відбудеться низка церемоніальних і конституційних заходів, пов'язаних із смертю королеви Єлизавети II і початком правління короля Чарльза III. У суботу, 10 вересня, він має провести зустріч у палаці Сент-Джеймс з Радою престолонаслідування - церемоніальним органом, який збирається після смерті монарха, щоб офіційно повідомити про вступ наступника на престол, повідомила у п'ятницю, 9 вересня агенція AP.

Після зустрічі Чарльза III з Радою буде проголошено про його вступ на престол з балкону палацу Сент-Джеймс. Відповідну прокламацію також зачитають в інших місцях по всій Великобританії.

Перед проголошенням, у п'ятницю вдень, Чарльз III зустрінеться з прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс, а ввечері - виступить з телевізійним зверненням до нації.

З королевою Єлизаветою II прощатимуться декілька днів

Тіло королеви спочатку перевезуть з її шотландської резиденції, замка Балморал, до Единбурга, а потім - до Лондона. Декілька днів вона лежатиме у Вестмінстерському залі парламенту, де люди зможуть віддати шану королеві.

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Державні похорони пройдуть у Вестмінстерському абатстві, їх відвідають лідери та високопоставлені особи з усього світу. Період національного трауру завершиться наступного дня після похорону королеви.