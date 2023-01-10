Принц Гаррі, його книжка й двобій з британською пресою

10 січня вийшла друком книга зі спогадами принца Гаррі, де він розкрив чимало невідомих сторін життя монаршого дому. Зокрема Гаррі звинуватив британську жовту пресу в розпалюванні чвар у монаршій родині.

Як це нерідко буває з мемуарами знаменитостей, а особливо представників монарших родів, книга зі спогадами британського принца Гаррі наробила чимало розголосу ще до того, як вийшла друком у вівторок, 10 січня 2023 року. Водночас ще 8 січня автор видання, що має всі шанси стати бестселером, дав інтерв'ю британському телеканалу ITV, котре викликало широкий резонанс у британській і міжнародній пресі. У цій розмові з журналістами принц Гаррі розповів про свою книгу, в якій він зокрема стверджує, що британська преса - особливо таблоїдна - навмисно розпалювала чвари в королівській родині.

Попри такі різкі закиди, британські газети різноманітного політичного спектра відреагували на них з незвичною стриманістю, зосередившись натомість на двох тезах, висловлених під час інтерв'ю. По-перше, принц Гаррі запевнив тележурналістів, що ніколи не звинувачував британську монаршу родину в расизмі, а лише закидав їй якусь підсвідому упередженість щодо його дружини Меган.

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По-друге, в інтерв'ю він виявив свої суперечливі почуття до мачухи Камілли. Принц розповів журналістам з ITV, що свого часу прохав свого батька - нинішнього короля Чарльза ІІІ - не одружуватися з Каміллою і радив йому жити з нею, не зв'язуючи себе шлюбом. Водночас він наголосив, що все одно дуже радів за неї у той день, коли вона побралася з його батьком.

Книга з мемуарами принца Гаррі під назвою "Spare" вийшла англійською та багатьма іншими мовами 10 січня 2023 року Фото: AP/picture alliance

Більше поблажливості з боку британських ЗМІ до Гаррі?

Цікаво, що британська преса коментувала це інтерв'ю відносно шанобливо, можливо, у відповідь на попередні закиди принца, зокрема, на адресу бульварної преси. Деякі ЗМІ, однак, накинулися з критикою на Гаррі. Приміром, газета Guardian схарактеризувала інтерв'ю як "гнівне", хоча принц Гаррі не справляв враження гнівного під час тої публічної розмови.

Однак у самому інтерв'ю він назвав королівську родину "злочинцями". "Мовчання лише захищає злочинця", - сказав він в ефірі програми ITV, відповідаючи на запитання про мотиви, що спонукали його до публікації мемуарів.

Він детально розповів про емоційну травму, якої зазнав унаслідок загибелі матері - принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі у 1997 році, коли її переслідували папараці. Аварія сталася через рік після того, як Діана і Чарльз офіційно розлучилися після багаторічного нещасливого шлюбу.

Статуя Діани в саду Кенсінгтонського палацу Фото: Dominic Lipinski/AP/picture alliance

На запитання, чи буде він присутній на коронації свого батька, запланованій на 6 травня, Гаррі не відповів нічого конкретного, а просто лаконічно зауважив, що до того часу багато чого може статися.

Подальша доля монархії під питанням

Упродовж останнього десятиліття підтримка монархії серед молодого британського населення неухильно падає. На тлі цього Гаррі також згадав те, що для нього сама монархія ніколи не була проблемою, а лише її стосунки з пресою. Він заявив, що королівська сім'я підгодовує інформацією британську бульварну пресу і таким чином сама почасти винна у складних відносинах між громадськістю та короною. Гаррі також визнав в інтерв'ю, що "світ" вимагає від британської королівської сім'ї відповідальності за те, що вона зробила з ним і його дружиною.

Водночас у країнах Співдружності від Австралії до Ямайки дискусія точиться не стільки навколо Гаррі та Меган, скільки навколо можливого усунення британського монарха з посади глави держави. Так само історики у Великобританії й політики в колишніх колоніях закликали британську королівську родину визнати своє колоніальне минуле і роль монаршого роду в трансатлантичній работоргівлі.

Сімейство Сассекських у центрі уваги ЗМІ

Протягом декількох тижнів Гаррі та Меган - герцог і герцогиня Сассекські - перебувають у центрі уваги ЗМІ. Це зіркове подружжя спричинило неабиякі суперечки й розголос, коли у грудні 2022 року випустило свій документальний фільм "Гаррі й Меган" на Netflix. Ще 2020 року подружжя покинуло королівську родину і виїхало до Каліфорнії в США. Відтоді вони змушені самі себе забезпечувати.

Меган і Гаррі під час візиту до Дюссельдорфа Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Тим часом згідно з опитуваннями, проведеними наприкінці 2022 року, рейтинги популярності Гаррі та Меган різко впали, в той час, як спадкоємець престолу Вільям та його дружина Кетрін Міддлтон очолили рейтинг популярності в очах британської громадськості після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року.