Коронація Чарльза: В Єрусалимі освятили олію для помазання

В Єрусалимі освятили церемоніальну олію, яка використовуватиметься під час офіційної коронації монарха Великобританії Чарльза ІІІ. Вона створена на основі олії, яка використовувалася під час коронації Єлизавети II.

В Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього відбулася церемонія освячення мира - церемоніальної олії - яке буде використовуватися під час офіційної церемонії коронації монарха Великобританії Чарльза ІІІ та помазання королеви-консорта Камілли, повідомив у Twitter в суботу, 4 березня, Букінгемський палац.

"Олія була створена з оливок, зібраних із двох гаїв на Оливковій горі в монастирі Марії Магдалини та монастирі Вознесіння Господнього. Монастир Марії Магдалини є місцем поховання бабусі його величності, принцеси Аліси Грецької", - зазначили в палаці.

Миро також ароматизоване ефірними маслами кунжуту, троянди, жасмину, кориці, неролі, бензоїну, амбри та флердоранжу (апельсинового цвіту). Воно створене на основі олії, яку застосовували під час коронації матері Чарльза, королеви Єлизавети II, а відповідна формула "використовується протягом сотень років".

Офіційна церемонія коронації Чарльза відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

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Чарльз готується до першого закордонного візиту

Букінгемський палац також повідомив, що на 26-31 березня запланований перший державний візит Чарльза ІІІ і Камілли, під час якого вони відвідають Францію та Німеччину.

У Парижі вони спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною відвідають державний бенкет у Версальському палаці та покладуть вінки біля Тріумфальної арки. Також Чарльз звернеться до членів обох палат парламенту Франції і відвідає Бордо, щоби побачити наслідки лісових пожеж минулого літа, та подивитись на органічний виноградник.

У ФРН королівське подружжя біля Бранденбурзьких воріт зустріне президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з дружиною. Разом вони відвідають державний банкет в замку Бельвю. Також Чарльз звернеться до Бундестагу та зустрінеться з біженцями з України в Німеччині.

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